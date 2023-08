Arde Tefele: Georgina Barbarossa tuvo un momento de furia en vivo

La conductora de A La Barbarossa tuvo un fuerte cruce con uno de sus compañeros.

La paz del feriado de este lunes se vio interrumpida por el momento de tensión que se vivió en la mesa de A la Barbarossa. El programa de Georgina Barbarossa en Telefe estaba analizando el encuentro de Luis Miguel con sus fans antes de abandonar el país y la conductora tuvo una violenta reacción con uno de sus compañeros.

Georgina reveló que le encanta el mexicano y entiende perfectamente el fervor que despierta en el público. "¡Es que está muy sexy! Está para que tenga y guarde...", exclamó, encendida con la figura del "Sol de México".

En ese momento, Lío Pecoraro la interrumpió para hacer un comentario. "Pasa que...", acotó el panelista. De inmediato, Barbarossa se enojó porque quería terminar de hablar y pegó un grito: "¡Pará... que estoy hablando! ¡Estoy hablando! Yo lo fui a ver el viernes, quiero contar".

El cortocircuito cambió el clima distendido y la conductora no ocultó su malestar."¡Me cortaste el mambo... ahora hablá vos!", dijo la figura de Telefe notablemente enojada. "Nada que decir", retrucó el periodista. "Bueno, está bien", remató Georgina, que muy pronto abandonará su programa.

Georgina Barbarossa metió la pata en La Peña de Morfi y vivió un incómodo momento

Georgina Barbarossa protagonizó un incómodo momento en pleno vivo de Telefe cuando entrevistaba a un niño. La conductora de televisión y actriz debió apelar a los recursos que le dieron sus años de profesión para salir de la situación en la que se metió.

La Peña de Morfi tuvo una sección dedicada a la efemérides del día y los niños fueron el centro del programa durante varios minutos. De esa manera, un grupo de nenes folkloristas presentó una de su canciones y luego Barbarossa entrevistó a sus integrantes. A pesar del clima relajado que se vivía en el estudio de televisión, la actriz hizo una pregunta que terminó en una situación de absoluta incomodidad.

Georgina le preguntó al niño quién le había enseñado a cantar y tocar la guitarra, por lo que él respondió: "Mi profesor, que hace poco falleció. Se llama Eulogio Argüello". Acto seguido, sin haber prestado atención al dato que le dio el niño sobre la muerte de su profesor, Barbarossa soltó: "Bueno, le mandamos un beso a Eulogio. Vas dos veces por semana a tomar clases entonces".

"No, ya no voy porque falleció", le remarcó el niño, algo nervioso ante la acotación. "Ah, bueno, entonces no va más porque falleció. Y sí", acotó la actriz, cuando se dio cuenta de que había cometido un error. Luego trató de darle naturalidad a la situación y continuó haciendo más preguntas sobre las aptitudes musicales de los niños que se presentaron el ciclo dominical.