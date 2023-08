Georgina Barbarossa metió la pata en Telefe y vivió un incómodo momento: "Falleció"

La conductora de televisión vivió un tenso momento al aire de Telefe. Georgina Barbarossa cometió un error en medio de una entrevista.

Georgina Barbarossa protagonizó un incómodo momento en pleno vivo de Telefe cuando entrevistaba a un niño. La condcutora de televisión y actriz debió apelar a los recursos que le dieron sus años de profesión para salir de la situación en la que se metió.

La Peña de Morfi tuvo una sección dedicada a la efemérides del día y los niños fueron el centro del programa durante varios minutos. De esa manera, un grupo de nenes folkloristas presentó una de su canciones y luego Barbarossa entrevistó a sus integrantes. A pesar del clima relajado que se vivía en el estudio de televisión, la actriz hizo una pregunta que terminó en una situación de absoluta incomodidad.

La conductora de televisión le preguntó al niño quién le había enseñado a cantar y tocar la guitarra, por lo que él respondió: "Mi profesor, que hace poco falleció. Se llama Eulogio Argüello". Acto seguido, sin haber prestado atención al dato que le dio el niño sobre la muerte de su profesor, Barbarossa soltó: "Bueno, le mandamos un beso a Eulogio. Vas dos veces por semana a tomar clases entonces".

"No, ya no voy porque falleció", le remarcó el niño, algo nervioso ante la acotación de Georgina. "Ah, bueno, entonces no va más porque falleció. Y sí", acotó la actriz, cuando se dio cuenta de que había cometido un error. Luego trató de darle naturalidad a la situación y continuó haciendo más preguntas sobre las aptitudes musicales de los niños que se presentaron en su programa.

El cruce entre Analía Franchín y Nancy Pazos en el ciclo de Georgina Barbarossa

Las panelistas de A la Barbarossa se fundieron en una acalorada discusión por el crimen de Morena, la niña de Lanús que perdió su vida tras un asalto cuando iba a la escuela.

Analía: "Me quedó muy grabado y me da escalofríos cómo habla este chico menor diciendo 'Los voy a matar a todos'. ¿Cómo hacés que tu hija vaya al colegio? ¿Cómo salís vos a trabajar cuando tenés un pibe menor que ya está avisando que va a matar a todos?"

Nancy: "Estaba drogado"

Analía: "No imoprta, nancy. No justifiquemos con que estaba drogado"

N: "No estoy justificando. Insistís con el tema del menor, gritando boludeces por la tele. Te voy a decir una sola cosa: no está ahí el mayor problema"

A: "Bueno, para mí sí. Dejame que yo lo exponga"

N: "Dejame darte estadísticas"

A: "No. No sos mi maestra, Nancy"

N: "De cada cien delitos, dos son protagonizados por menores"

A: "No estoy hablando de la edad; estoy hablando de la impunidad que tiene porque sabe que la ley no se cumple. Saben que pueden hacer lo que quieran. Si un menor está diciendo..."