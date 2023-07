Arde APTRA: ¿Laura Ubfal va de presidenta en lugar de Luis Ventura?

La periodista Laura Ubfal hizo una fuerte declaración de cara al futuro de APTRA y sacudió las fichas de la entidad que dejaría de estar a cargo de Luis Ventura.

Tras la gala de los Martín Fierro, los días de Luis Ventura en la presidencia de APTRA están contados y actualmente se está definiendo quién ocupará el cargo vacante. En este marco de rumores y teoría, la periodista Laura Ubfal soltó una inesperada revelación que pone en jaque el destino de la asociación.

En medio de un fuerte debate en el panel de Intrusos (América TV) sobre el futuro de APTRA, Laura Ubfal reveló que Luis Ventura apoya que tanto ella como la periodista Susana Rocasalvo se hagan cargo de la Asociación de Periodistas de Radio y Televisión Argentina y provocó una chispeante reacción de sus compañeros. "Me gustan la Ubfal y Roccasalvo", apuntó Guido Záffora. Por su parte, Karina Iavícoli fue más picante y lanzó: "¿Juntas? Si se odian".

"¿Te amigarías con Susana?", le consultó Iavícoli a su compañera, arrinconándola para que dé una respuesta. Firme, Ubfal remarcó: "Chicos, no voy a ser presidenta de APTRA ni Susana tampoco, porque ninguna de las dos tiene interés, por lo que dijimos". Y agregó: "Yo tengo que laburar para vivir. APTRA necesita alguien que tenga tiempo y que se ocupe; es ad honorem además. Hay que ocuparse".

Ante el panorama nublado por la falta de postulantes visibles para hacerse cargo de la entidad, Ubfal señaló que cabría una posibilidad de que Luis Ventura no deje el cargo: "Si hay acuerdo de la comisión directiva de los socios sí (puede volver a ser presidente)".

Esperando para contraatacar, Iavícoli volvió a presionar a Ubfal para que le responda si se amigaría o no con Roccasalvo y obtuvo una contundente respuesta: "No, chicos, no me amigaría. Nunca fui amiga, no me desamigué ni me voy a amigar". Para cerrar, Ubfal destacó la figura de la periodista Pilar Smith, que se rumorea podría ser otra de las que ocupen el lugar vacante tras la rumoreada salida de Ventura: "Pilar es una chica que tiene empuje para todo".

Susana Roccasalvo derrapó al aire y contra Laura Ubfal: "Los kilos de más que tenés"

Susana Roccasalvo salió con los tapones de punta a contestarle a Laura Ubfal sus declaraciones sobre si la votaría como presidenta de APTRA y lanzó un fulminante descargo, sin privarse de comentarios hirientes contra el cuerpo de la periodista. "Todos los kilos de más que tenés es por la maldad que tenés", derrapó Roccasalvo.

En los primeros minutos de Implacables, su ciclo en El Nueve, Roccasalvo lanzó un fuerte descargo contra la periodista que integra Intrusos (América TV) y aseguró: “Voy a ser lo más escueta posible porque, realmente, a mí esto me molesta. El jueves pasado, a la colega Ubfal le preguntaron en un programa si me iba a votar para que sea presidenta de APTRA –que no lo va a poder hacer porque no me voy a presentar- y dijo que no porque yo soy una mala persona”.

“Ella había hecho un comentario con malicia en un almuerzo en el programa de Mirtha Legrand donde también estaba Carlos Monti y yo ya venía recogiendo todos comentarios con malicia y reventé por la bronca. Entonces, en ese momento, dije ‘todos los kilos de más que tenés es por la maldad que tenés’. ¿Tengo que pedir disculpas? Pido disculpas. Disculpame, Laurita, querida. Era otro contexto”, agregó en tono irónico.

Por último, Susana Roccasalvo sentenció: “Pero ahora empezó a descalificarme como periodista. No necesito el aval de ella. El aval me lo da este canal y este lugar, y los años que hace que estoy conduciendo. También dijo que no sé nada de teatro y yo no soy critica de teatro. Yo promociono el teatro desde acá, lo potencio y después voy a verlos. Lo único que sabe la señora Ubfal es descalificarme. Siempre son descalificaciones de esta señora hacia mí. Siempre. Tema terminado”.