Araceli González habló sobre el relato de su hijo Toto: “También fui abusada”

La actriz mostró su admiración por su hijo y reveló un dato de su historia que se asemeja a lo que Toto vivió.

Araceli González se refirió a las declaraciones de Toto Kirzner, su hijo, en alusión a un abuso que había sufrido a sus 7 años. En su descargo, la actriz de Guapas mostró su amor y admiración por su retoño e hizo hincapié en la valentía y coraje que el actor tuvo al revelar ese suceso de su vida ante todo el país.

“Lo acompañé como mamá, absolutamente como mamá, lo venimos acompañando hace 3 años y medio haciendo un trabajo arduo de amorosidad, de contención de apoyo y principalmente de construcción”, comenzó la expareja de Adrián Suar, en diálogo con Teleshow, y luego hizo una fuerte revelación sobre su propia historia, que se parece a la que vivió su hijo en su niñez.

González hizo referencia a su infancia y lanzó: “Yo también fui una persona que a los 5 años fui abusada entonces yo también soy un ejemplo para el de que en la vida con esas marcas podemos sobrevivir y caminar”. Y añadió, en alusión a la importancia del mensaje del hermano de Flor Torrente: “Toto lo que hizo fue dar con mucha valentía una lección que no solo a las mujeres les pasa, que también le pasa a los hombres siendo niños y con mucha valentía enseñó que hay que denunciar y las denuncias tienen que ser cuidadosas”.

“Poder decir eso porque no es fácil y más en un hombre en esta sociedad que sigue siendo muy machista sienten que al hombre no le puede pasar, he recibido un montón de mensajes, hombres adultos y adolescentes, mamás y mujeres que fueron abusados verbalmente, psicológica o sexualmente. El abuso psicológico no tiene marca y es el más difícil de ver”, remató la actriz.

El fuerte descargo de Toto Kirzner

El hijo de Araceli González reveló que fue abusado en su niñez, hace algunas semanas en el ciclo Podemos Hablar. “No sé ni cómo se dice ni cómo se anuncia, pero en dos oportunidades abusaron de mí. Ese día quería ir a la casa de mi amigo donde vivía en zona norte. Habíamos alquilado una casa y ahí había trabajado una persona que yo no la tenía más que de vista, lo vi con un rastrillo, mientras yo estaba en la vereda”, comenzó.

“Esa persona me empezó a hablar, y en un momento no sé porqué, pero se empezó a oscurecer todo, y ahí dije hay algo raro. No voy a contar tanto detalle porque es horroroso y no hay necesidad, pero bueno, finalmente ocurre, me arrastra hasta la cama, ocurre eso espantoso, y lo mismo en otra oportunidad”, cerró el actor.