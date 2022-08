Ángela Leiva reaccionó a la foto íntima que filtró su novio en Internet

Gabriel Mikelovich, el novio de Ángela Leiva, publicó una foto íntima de los dos juntos en la cama: la reacción de la cantante.

Ángela Leiva confirmó su romance con Gabriel Mikelovich apenas hace unos meses, a fines de abril de 2022. Durante las semanas posteriores, la pareja de músicos se mostró muy feliz y unida en redes sociales, en donde comparten videos y fotos de su día a día. Sin embargo, ahora Mikelovich expuso a Ángela en Internet con una foto privada.

Mientras transitan estos primeros meses de relación, el cantante aprovechó la oportunidad para tomarse una foto junto a su novia en la cama y publicarla en Instagram. La publicación generó un enorme furor en la plataforma, que se llenó de 'me gusta', comentarios e interacciones por parte de sus seguidores.

En la imagen, se puede ver a los dos acostados en una cama de sábanas blancas: Ángela aparece completamente dormida sobre el pecho de Gabriel, a quien se lo ve mirando a cámara con una mirada cómplice. "Sí, hasta dormida me gustás…Te amo", publicó el cantante, muy enamorado. Lejos de enojarse, Leiva se mostró conmovida y le comentó: "Buenaaaa. Rubio hermoso. Te amo".

A las pocas horas, el posteo superó los 4 mil likes y se llenó de comentarios por parte de sus fanáticos. "Ay, bombones. Amo verlos juntos, y ella, una muñequita", comentó una seguidora. "Hermosa pareja, los adoro. Cuidala", sumó otra usuaria. "Amé, me encanta, Ángela se merece un amor así. Más lindos, los mejores deseos", sumó otra persona.

La reacción de Ángela Leiva al enterarse que su novio iba a ser papá

Un detalle llamativo sobre esta relación es que Ángela Leiva se enteró que Gabriel iba a ser papá con su expareja justo al poco tiempo después del inicio de su relación. La panelista Mariana Brey se comunicó con la cantante y contó en Socios del Espectáculo (El Trece): “Dice Ángela que todo es reciente y me confirma que Gabriel tiene conocimiento de que será papá, pero que se enteró después de separarse”.

Y leyó el mensaje que Leiva le mandó: “Sí, es verdad. Él está muy feliz y yo estoy feliz por él. Se enteró cuando ya había cortado con la mamá de su bebé, por eso las historias quedaron cruzadas. Él tiene su historia con la paternidad con su ex y la tiene conmigo, que estamos de novios hace muy muy poquito”.

"Un día me cuenta que va a ser papá con la ex. Nosotros nos estábamos conociendo, qué sé yo. Si están las cosas claras, yo no tengo problema. Es tu hijo y no el mío, está todo bien. Te respeto y te acompaño. Después la relación fue creciendo y hace un mes que somos novios. Él se enteró cuando el embarazo estaba avanzado, obviamente", cerró la artista.