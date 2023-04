Ángel de Brito se hartó y frenó LAM por un cruce de Yanina Latorre y Andrea Taboada: "Les estoy hablando"

Las panelistas protagonizaron un tenso cruce en LAM. Andrea Taboada y Yanina Latorre se dijeron de todo en el ciclo de Ángel de Brito.

Andrea Taboada y Yanina Latorre se sacaron en vivo y Ángel de Brito debió frenarlas debido a la vehemencia con la que discutían. El conductor de LAM trató de patéticas a las panelistas de su programa y ellas debieron ceder ante su reto.

"Cinthia como no admite que las personas pensemos distinto, por eso piensa que estoy enojado con ella, que la estamos matando, que hay una campaña que no sé qué", enunció Ángel de Brito en alusión a su opinión en contra de Fernández en relación a su actitud en la noche de sábado en la que le tiró gas pimienta a sus vecinos. "Le cuesta que la ataque la gente que quiere", sumó Latorre.

De Brito acusó a Yanina de defender a Cinthia por su relación de amigas y ella saltó: "No, no la defiendo por eso, porque otras veces nos hemos matado. En esto creo que la mina no estuvo mal, porque la fueron a molestar a la madrugada, mientras ella descansaba con su mamá y sus tres hijas. El gas pimienta está mal, pero yo no le creo el relato a Leila (denunciante de Cinthia) porque lo fue cambiando hasta que apareció el abogado de Mazzocco".

Taboada: No, la que cambió el relato fue Cinthia

Latorre: No, bueno, yo pienso distinto, Andre"

T: No, no es una cuestión de pensar, hay una cuestión concreta con los relatos y también tiene que ver con lo que Cinthia dijo

L: Mirá, si ella hubiese ido a la fiesta y tira gas pimienta a 200 pibes, necesita 20 pomos y no hay una foto de ella porque no entró a la fiesta

T: No, no escuchás

L: No le creo nada a Leila y sí escucho

T: No, no escuchás

L: A vos te gusta ser amiga de Leila porque te dio la data

T: ¡No soy amiga de Leila!

Ángel de Brito: Chicas, en vez de gritar y hacer este show patético, ¿me puede escuchar?

T: Tenés razón, es patética... o patético

De Brito: Las dos, porque les estoy hablando y no me escuchan

No es la primera vez que Latorre y Taboada protagonizan un cruce por el conflicto de Cinthia Fernández, hace algunos días De Brito también debió intervenir para que no se pelearan y les dejó en claro que no tenía que ser un tema personal entre ellas.

Yanina Latorre, sobre sus charlas con Lucas Benvenuto

La madre de Lola y Diego Latorre se mostró sensibilizada por el relato de Lucas Benvenuto en una serie de llamadas telefónicas que tuvo para entender su denuncia a Jey Mammón y las circunstancias que el joven atravesó en su vida. "Estuvimos hablando mucho por teléfono y les quería agradecer. Con Yanina fueron muchas noches hasta tarde y me he confesado con ella. Estoy muy agradecido. Fueron muchas noches como hablar con un hijo y le pregunté todo. Necesitaba ponerme en contexto de lo que era su vida. Después no podía dormir, me mató el tema. Lo admiro profundamente y le agradezco porque aprendí un montón con todo esto", relató la panelista de televisión y aseguró que a Lucas le habrían ocurrido más cosas terribles de las que contó en los medios.

"Él nunca terminó de contar todo lo que pasó con Jey. Yo prometí que no lo iba a traicionar y no lo voy a hacer. Lo bien que está, lo correcto que es, lo bien que habla... Hablé también con su pareja y lo cuida un montón. Está en pareja hace dos o tres años", concluyó su descargo, conmovida, Yanina.