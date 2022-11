Ángel De Brito se cansó de América TV y expuso una fuerte interna: "Un mamarracho"

El conductor de LAM se mostró furioso por un desperfecto con un móvil y lo manifestó en pleno programa. El video.

El periodista de espectáculos no pudo llevar adelante un móvil

Ángel De Brito se mostró sumamente enojado con la producción de América TV por un problema ocurrido en pleno móvil. Frente a esta situación, no pudo ocultar sus emociones y disparó con todo hacia el canal, justificándose en que este inconveniente había pasado más de una vez.

El movilero Santiago Sposato se encontraba junto con Ana Rosenfeld, con quien iban a hablar sobre la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, ya que es la representante legal de la pareja. Sin embargo, cuando De Brito los presentó, la imagen se congeló y no se pudo hacer correctamente.

"Sabía que iba a pasar ¿Es broma? ¿No estamos pagando los móviles? ¿Qué está pasando? Vamos a hacer otro papelón, como todas las semanas", lanzó con total fastidio. En ese momento, Nazarena Vélez, una de las panelistas, intentó calmarlo: "Quedate tranquilo".

Pese a los intentos de apaciguar las cosas, el periodista de espectáculos siguió con sus quejas hacia América TV. "Es un mamarracho. Acá algún responsable hay. Me va a dar algo, que estoy con los móviles que no funcionan hace una semana. Santi está trabajando y todos estamos trabajando", concluyó antes de seguir con otro tema.

Ángel de Brito le arruinó la estrategia a Adrián Suar en El Trece

Ángel De Brito contó públicamente lo que se trae Adrián Suar para el año 2023 y sorprendió a todos. Se trata de El Hotel de los Famosos, cuya segunda temporada empieza en marzo, pero la bronca en El Trece radica en que reveló detalles secretos de la grabación y boicoteó el inicio del reality show.

Hace poco tiempo, el conductor de LAM había escrito en sus redes sociales que dos participantes de El Hotel de los Famosos ya habían sido eliminadas. Frente a esta situación, Pampito, periodista de espectáculos que trabaja en el programa Mañanísima de Carmen Barbieri, lo expuso de manera contundente.

"¿Qué te pareció que haya puesto todo del hotel? Quién se fue, quién abandonó y todo. Yo los odié", le preguntó una seguidora por Instagram, en el juego de preguntas y respuestas con la gente que tuvo por la red social. "Creo que no está bien. No me parece que tengamos que hacer mierda la industria los mismos que la hacemos", consideró.

No solo eso, sino que estuvo en la filmación del reality show de El Trece y contó su experiencia tras estar en las instalaciones del lugar. "Ayer estuve y es impresionante la producción que tiene y la plata invertida", expresó Pampito. La fecha de estreno será el 20 de marzo de 2023