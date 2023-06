Ángel de Brito reveló por qué La Chepi se alejó de las redes: "Tuvo"

El conductor de LAM contó la verdad sobre los problemas de salud que pareció la influencer. El periodista reveló detalles de la charla que tuvieron.

Daniela Viaggiamari, más conocida como Dani La Chepi, saltó a la fama gracias a sus divertidos videos en Instagram. Fue así que consiguió hacerse un lugar en MasterChef Celebrity y luego tuvo una oportunidad como conductora, cuando fue convocada por El Trece para El gran juego de la oca. Pero el programa terminó y sus posteos en redes comenzaron espaciarse, lo que despertó la preocupación de sus seguidores.

Tras dejar de subir Historias, fotos y tampoco publicidades, La Chepi reapareció para contar que le estaba pasando. La influencer se limitó a contar que una serie de situaciones personales la llevaron a que su cuerpo y su cabeza dijeran basta, sin dar demasiado detalles.

Su última aparición pública fue a fines de abril cuando visitó la Noche al Dente, el ciclo conducido por Fernando Dente en América TV, y se emocionó al hablar de su hija Isabella. “Yo creo que sin Isa, y no me da vergüenza decirlo, no estaría acá hoy. Ni acá ni en ningún lado. Es mi motorcito" aseguró entre lagrimas y agregó: "Por supuesto que yo soy mi propio motor, pero ella es esa sonrisa que dice ‘dale, mami, vos podés".

Mientras que su último posteo en Instagram fue el 8 de mayo. Recién 10 días después, sin haber mostrado actividad virtual, publicó un comunicado para aquellos que le manifestaron su preocupación. “Hola a todas/os, muchas gracias por todos los mensajes que me están llegando. Estoy con unos problemas personales por eso desaparecí unos días”, explicó.

El video no hizo más acrecentar la preocupación, por lo que varios medios se comunicaron con la artista, aunque ella rechazo hacer declaraciones al respecto. Recién en las últimas horas se conocieron los detalles sobre su estado, luego de que Ángel de Brito contó la charla que tuvo con ella.

"Me tomé unos días porque estoy liquidada. Me empecé a sentir mal y el cuerpo me pidió que parara, así que me estoy dando el tiempo para recuperarme con médicos, análisis. Hay varios temas personales que me superaron la cabeza. Un alto quilombo que ya pasará”, le dijo la humorista al conductor de LAM. "Le pregunté, porque tengo buena onda, y me dijo que estaba pasando un momento de estrés muy fuerte, que por eso había decidido desaparecer de las redes", contó de Brito.

Pero el periodista volvió a tratar el tema en Instagram, en su ya habitual "segmento" conocido por el hashtag #AngelResponde. Entre las miles de preguntas que recibió, Ángel eligió contestar una sobre la inactividad en redes de Dani. “¿Qué le pasó?”, consultaron, y De Brito fue contundente: “Tuvo un pico de estrés”.

Dani La Chepi estará en una serie con Guillermo Francella

Los usuarios de Star+ sorprendidos al ver a Dani La Chepi en la serie El Encargado. La actriz formó parte del elenco del último episodio de la ficción protagonizada por Guillermo Francella, pero su participación no terminó, pues se confirmó que también estará presente en la segunda temporada.

Emocionada, la influencer mostró que había ido a grabar y compartió en sus Stories de Instagram una imagen junto a Guillermo Francella. "Se viene El Encargado 2", escribió La Chepi, quien se pondrá en la piel de Muriel, una nueva propietaria del edificio donde trabaja Eliseo (Francella).

La mujer se mudará al departamento de Basabilbaso (Marcelo D'Andrea), que en la primera temporada estaba en el campo y cuya propiedad fue ocupada unos días por el personaje de Luis Brandoni sin que el dueño se enterase. Dani dijo que no podía adelantar ni la fecha de estreno ni la historia de su personaje, pero remarcó que "va a estar buenísima".