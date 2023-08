Ángel de Brito reveló lo que nadie sabía sobre Jorge Lanata: "Complicada"

El periodista contó detalles del actual estado de salud de su colega. Ángel de Brito dio a conocer cómo son los días que vive Jorge Lanata.

Jorge Lanata ha tenido graves inconvenientes de salud que lo pusieron en el centro de atención de los medios en varios momentos de sus más de tres décadas de carrera. Asimismo, el periodista Ángel de Brito dio a conocer recientemente el cuadro del conductor de radio y TV tras ser internado por una descompensación.

El presentador de Periodismo para Todos se descompensó en la radio el lunes pasado y el miércoles lo internaron en la Fundación Favaloro. De Brito recordó que Lanata es diabético, fue trasplantado y acarrea otros problemas que afectan su salud desde hace tiempo.

"Lo que me cuentan puntualmente los médicos es que es una infección urinaria complicada, considerando todos los antecedentes de este paciente. Un paciente complejo para tratar por las múltiples patologías. Está internado en terapia intensiva", relató el periodista que conduce LAM todas las noches por América TV. Además, explicó que lo peligroso de los cuadros infecciosos es la sepsis, que lleva a la falla de varios órganos y por eso hay que tomar medidas intervencionistas. "Meter máquina, para decirlo de alguna manera, para tratar de sacarlo de este cuadro", agregó.

Yanina Latorre le preguntó a De Brito sobre los cuidados que Lanata debe seguir y si los cumple como le indican. "Es buen paciente. O sea, fuma, pero hemos ido a comer con él y no come tanto. Yo la verdad es que socialmente he compartido con Jorge muchas comidas y nunca lo vi comer desesperadamente. Cuando vas a la casa él no come la entrada y el postre. No toma alcohol... lo mata el cigarrillo", respondió el conductor. Y sumó: "Lanata está sedado, así que están esperando su evolución. Jorge se ha internado un millón de veces y un millón de veces ha salido, quizás es una más de éstas".

Las críticas de La Negra Vernaci a Jorge Lanata por Wanda Nara

El conductor de Radio Mitre dio un diagnóstico de salud de Wanda Nara cuando la modelo aún no había hablado al respecto de manera pública y eso provocó las críticas de todos sus colegas. Entre ellos, Elizabeth "La Negra" Vernaci soltó: "Hay que ser muy vanidoso para creer que no provocás absolutamente nada más que admiración. Soy admiración y ejemplo, chicos. Él no necesita ser polémico para ser un gran periodista, a mí personalmente no me gusta hacia dónde va, pero cuando empezás a pensar en que se mete con al sexualidad de la gente, dijo que Flor de la V tiene pito durante años. Evidentemente le gusta el quilombo y le gusta que hablemos de él, así que vamos a cambiar de tema".