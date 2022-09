Ángel de Brito reveló la verdad de la ruptura entre Coti y Cande Tinelli: "Era infumable"

El periodista reveló cuál de las dos celebridades habría decidido cortar el vínculo. Ángel de Brito contó que habría habido situaciones que terminaron de romper el vínculo entre Coti y Cande Tinelli.

Ángel de Brito sorprendió al revelar los motivos por los que Cande Tinelli se habría distanciado de Coti después de años de relación. El conductor de LAM aseguró que habrían sucedido situaciones en las que la modelo no se habría sentido cómoda y por esa razón la cantante habría tomado la decisión del alejarse del músico.

"En otro orden de cosas, Cande Tinelli le dio salida a Coti por su ego enorme, parece que era infumable", escribió De Brito en una de sus publicaciones de Twitter seguido por el hashtag CantaConmigoAhora. La segunda hija de Marcelo Tinelli habló de su separación del intérprete de Antes que ver el sol y confirmó los rumores establecidos en programas de chimentos.

"Hay un impasse, esta todo bien igual, pero prefiero no hablar. Me siento bien conmigo misma, que es lo más importante. Me agarró bien parada", reflexionó Cande en diálogo con el notero de LAM y explicó que Coti debió viajar por cuestiones laborales relacionadas a una gira musical. "Yo me quise quedar porque me quería comprometer con mi viejo, el laburo. Quería ser responsable y estar hasta el final, si es que se puede", enunció Tinelli.

La hermana menor de Micaela Tinelli habló sobre las publicaciones que Coti hizo en sus redes sociales en las que acusó a los medios por meterse en su vida privada. "Está muy posteador. Es que los hombres son tan boludos", soltó contundente la personalidad de televisión.

