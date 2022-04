Ángel de Brito no fue nominado en los Martín Fierro 2022 y se despachó en vivo: "Cualquier cosa"

El conductor manifestó su desacuerdo al ver que "LAM" no figura en ninguna de las ternas de los Martín Fierro.

Hoy, Aptra anunció cuáles son los nominados en las 35 ternas de los Premios Martín Fierro 2022. Se llevará a cabo la entrega de estatuillas después de dos años de no hacerla. Luis Ventura afirmó que se premiarán las producciones audiovisuales que se emitieron durante el 2021, que en otro momento se verá cómo se reconocen las del 2020. Para sorpresa de muchos, "LAM" no estaba en ninguna terna y Ángel de Brito se expresó al respecto.

Como era de esperarse, Ángel de Brito fue fiel a su estilo y publicó en Twitter las reacciones que le produjeron todas las ternas de Aptra. En primera instancia retwitteó los dichos de sus seguidores: "Vivimos en un país donde El pelado de 'CQC' (xq ese fue su ultimo éxito en TV) esta nominado a los Martín Fierro y Ángel de Brito no". "Votaron en pedo. No se entiende si no". Esos fueron algunos de los comentarios de los televidentes.

Ángel de Brito

Pero en "LAM", Ángel de Brito aprovechó para jugar con la ironía y lanzó varios comentarios respecto a la ausencia de "LAM" en las ternas de los nominados. El conductor lanzó: "Como vamos a estar nominados a los Martín Fierro si ponemos al aire cualquier cosa". Y en otra oportunidad destacó: "Yanina es la única nominada del programa". Dejando en evidencia que no le parece justo que no se reconozca que durante el año pasado lideraron el ránking de los programas de espectáculo en más de una oportunidad.

Como si eso fuera poco, Ángel de Brito le respondió a una seguidores que manifestó su asombro al ver que "LAM" no estaba nominado dentro de la terna de los programas de interés general o el periodista dentro de la de mejor conducción masculina. Cinthia Fernández estuvo de acuerdo y expresó: "Increíble". La seguidora insistió en que en el programa se tocaron todos los temas de actualidad más polémicos del año pasado. Mientras que el conductor agregó: "¿La pandemia por ejemplo? ¿El wandagate? ¿El cabakgate? Jajajaja".

Sin lugar a dudas, la sorpresa excedió a los televidentes que eligen el programa de Ángel de Brito desde hace siete años, inclusive ahora con el cambio de canal y de horario. Las panelistas que pasaron por el ciclo televisivo estuvieron de acuerdo con el público y evidenciaron su apoyo al periodista. Con respecto a la nueva terna de panelistas, el conductor escribió: "La tele está hecha con 100 mil panelistas y ponerme 3 en una terna. La torpeza hecha show".