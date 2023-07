Ángel de Brito fue consultado por la denuncia a Marley y contó toda la verdad: "Hasta acá"

El conductor de TV habló sobre el caso de Marley en sus redes sociales. Ángel de Brito habló de las diferencias con la situación de Jey Mammón.

Ángel de Brito se refirió a la situación mediática de Marley y explicó por qué no le dieron mucho tiempo en su programa a la denuncia contra el conductor de Telefe. El presentador de América TV comparó el caso de Marley con el de Jey Mammón y Lucas Benvenuto y reveló por qué a este último sí le dedicaron aire en su ciclo.

El periodista que conduce LAM desde hace siete años estaba en una sesión de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram cuando fue consultado por el caso del padre de Mirko Wiebe. “¿Por qué no hablan de Marley como hacen con Jey Mammón?", rezaba la pregunta anónima de un seguidor de Ángel de Brito.

"Porque no tengo la denuncia, no habla el denunciante, ni el denunciado ¡Contamos lo que sabemos hasta acá!", respondió sin tapujos la figura de América TV. De esa manera, De Brito dejó en claro que no tuvo acceso a la información del caso de Marley, denunciado por presunto abuso sexual a un menor, y que por ese motivo no trata el tema en su programa.

Al mismo tiempo, De Brito habló sobre el intento de acercamiento de Jey Mammón al mundo del espectáculo al ir a la fiesta de los Martín Fierro. "Fíjate que ninguno reposteó las fotos que, desesperadamente, Jey buscaba en la fiesta. Telefe lo hizo ir después de la terna. Nunca lo ponchó y tampoco subió en el homenaje a Polémica”, sostuvo el periodista ante otra consulta de un seguidor. Y volvió a bancar al denunciante de Mammón: “Le creo. Lo banco. Y metió preso a varios pedófilos sin poder, ni abogados mediáticos, ni nadie que lo respalde. Un chico abusado que busca justicia”.

La opinión de Darío Barassi sobre la cancelación a Jey Mammón

"Lo veo que él se está manejando con bastante entereza, decide irse del país y no se esconde, decide volver y está, por como lo veo viendo, yo calculo que va a ir a la fiesta, ahora hay que ver que le pasa al resto de gente respecto a eso, pero no tengo una opinión formada sobre eso", reflexionó el conductor de El Trece en diálogo con el notero de Socios del Espectáculo. Y sumó: "Lo que pasa es que hay es muy personal, viste que hay distintos tipos de justicia, la justicia terrenal, la divina y la social. Por momentos la envergadura de la justicia social me asusta, me preocupa".