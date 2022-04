Ángel de Brito escrachó a Claudia Villafañe: "Algún quilombo hubo"

Ángel de Brito habló de los rumores de separación de Claudia Villafañe y Jorge Taiana y lanzó un picante comentario que no pasó desapercibido por su equipo de "angelitas".

Crecen los rumores de separación entre Claudia Villafañe y Jorge Taiana, luego de que el productor teatral publicase un polémico mensaje en su cuenta de Instagram, y Ángel de Brito no se quedó afuera del debate. Fiel a su estilo picante, lanzó un "palito" para la ex de Maradona.

“Claudia me lo desmintió, me dijo que seguro tiene que ver con que él se encuentra con Dady Brieva en Uruguay, que era muy gracioso como se mezclan las cosas y que lo que él publicó nada tenía que ver”, arrancó Pía Shaw en LAM (América TV) cuando empezaron a analizar los rumores en un informe.

Acto seguido, Ángel procedió a leer la frase que compartió Taiana y levantó sospechas: “No te molestes con el pozo que está seco porque no te da agua, mejor preguntate por qué tu sigues insistiendo en sacar agua donde ya ha quedado claro que no puedes encontrarla”. “Claudia dice que sigue de novia, que él no se encuentra acá y que tal vez sean por eso los rumores”, siguió Shaw, antes de ser interrumpida por el conductor, quien aportó lo que le dijo el propio Taiana en una conversación: “Estoy en Uruguay y me preguntó qué pasó. Ahí le consulté si lo que escribió era para Claudia”.

Lejos de quedarse en la reflexión, el conductor arremetió: "Me dijo que no, que era para otra persona. Te ponés a buscar esa frase y para alguien es. Es raro. No es de poner estas cosas. No es Nicole Neumann. Para mi algún quilombo hubo o quizás estén separados y no lo quieren decir. No tengo por qué no creerle a Claudia ya que a él que no lo conocemos tanto". Y, fulminante, disparó: “Bueno, chequeamos. Si no Claudia, si no quiere hablar, te clava el visto y chau”.

Tentaron a Claudia Villafañe para conducir un importante programa

Tras consagrarse primera campeona de MasterChef Celebrity, Claudia Villafañe afrontará un nuevo desafío laboral con la plataforma de streaming Paramount+. La empresaria y exesposa de Diego Armando Maradona se prepara para explorar una nueva faceta que podría llegar a sorprender a todos.

Según comunicó La Pavada del diario Crónica, "La Claudia" será la conductora de su propio ciclo de entrevistas. Y, al parecer, ya tendría un amplio repertorio de temáticas a abordar: cocina, deporte y música serán algunos de los intereses que se tocarán en el ciclo que, por el momento, no tiene nombre.

Aunque todavía no empezaron las grabaciones, desde Paramount+ ya estarían pensando en las posibles celebridades que podrían estar en los primeros capítulos. Cabe destacar que la mamá de Dalma y Gianinna Maradona estuvo presente en el reciente encuentro de la plataforma para presentar sus producciones del 2022, del que participaron actores y actrices argentinas como el "Puma" Goity y Jazmín Stuart, respectivamente.