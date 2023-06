Ángel de Brito contó la verdad sobre la separación de Flor Vigna y Luciano Castro

Ángel de Brito rompió el silencio sobre los rumores de separación entre Flor Vigna y Luciano Castro.

Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV), habló sobre los rumores de ruptura entre Flor Vigna y Luciano Castro que despertaron una gran incertidumbre entre sus seguidores. De acuerdo con estas versiones, la pareja habría terminado su relación pero lo estarían manteniendo en privado, para evitar la exposición mediática. En este contexto, De Brito reveló qué es lo que sabe sobre la pareja.

Estos rumores comenzaron en mayo, cuando Vigna se bajó de El Divorcio, la obra de teatro en la que trabajaba con Luciano, Carla Conte y Pablo Rago, con la justificación de que necesitaba invertir todo su tiempo y energía en sus proyectos musicales. Por lo repentina que fue su decisión, corrió la versión de que estarían separados. Más tarde, cuando le preguntaron si estaba separada del actor en Mañanísima (Ciudad Magazine), respondió: "Perdón. No es de mala, pero esta vez prefiero no hablar".

“El entorno íntimo íntimo de Flor Vigna y Luciano Castro me confirma que se están separando. Lo van a negar por unos días porque todavía tienen que seguir juntos por la obra", había declarado Nancy Duré en Intrusos (América TV). "Ella dice que se bajó de la obra de teatro El Divorcio porque quiere dedicarse a la música de forma exclusiva. A mí me dicen que la idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban. La misma gente que me confirma la separación me dice que tampoco está dicha la última palabra, quizás no trabajando juntos deciden recomponer la relación”, aclaró la periodista.

Acto seguido, Adrián Pallares sumó que "desde el lado de la obra de teatro, a ella la definieron como intensa y dijeron que había un alivio en que se fuera”. En este contexto, De Brito respondió en sus historias de Instagram una pregunta que le hizo un seguidor: "¿Flor Vigna y Lucho separados?". "No", respondió el conductor, sin dar demasiados detalles al respecto.

Historia subida por Ángel de Brito en su cuenta de Instagram.

Filtran quién sería la tercera en discordia entre Flor Vigna y Luciano Castro

De acuerdo con los rumores, Castro habría engañado a la cantante con una reconocida mujer de los medios. "Ella se hizo la dura. Tardó tres minutos. Él la invitó a su casa. La señorita M tiene 40 años, es profesional, tiene tres hijos", detallaron en el programa Entrometidos (NET TV). Además, agregaron que sus encuentros se habrían dado "cuando Vigna no estaba en Mar del Plata, ya que en ese barrio privado hay cámaras de seguridad”. Según estas versiones, se trataría de Alina Moine. Sin embargo, recientemente Moine confirmó su relación con Federico Giuliani, por lo que se cree que, si es que tuvo algo con Castro, se habría tratado de tan solo algunos encuentros casuales.