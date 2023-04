Inesperada confesión de Flor Vigna que sorprendió a Luciano Castro: "Le gusta"

Flor Vigna fue interceptada por el móvil de un programa de espectáculos a la salida del teatro y en la dinámica entrevista, realizó una confesión inesperada. Qué dijo la artista que está en pareja con Luciano Castro.

Flor Vigna hizo una revelación frente a la prensa que sorprendió a más de uno. La actriz, cantante y bailarina habló sobre sus proyectos laborales, pero el dinamismo de la entrevista la llevó a meterse en temas personales: la pareja de Luciano Castro dijo que su orientación sexual es demisexual.

En diálogo con el móvil de Socios del Espectáculo, conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, Flor Vigna se mostró abierta a revelar su orientación sexual cuyo concepto se vinculó con la sociedad recientemente. Se trata de la demisexualidad, revelado en una primera instancia en una entrevista con el periodista Diego Iglesias y reafirmándoselo al notero del programa dedicado a la farándula.

"Es la gente que le gusta tener sexualidad desde el cariño, el ya conocer a la persona y tal vez no desde la primera impresión sino desde un vínculo en sí", detalló Flor. "Ay no sé de qué se trata, vamos a ver, me da miedo", había expresado Lussich en tono de broma antes de lanzat el tape de la nota con la artista.

Qué es ser demisexual

La demisexualidad es un término que se utiliza para definir una orientación sexual en la que la persona no siente atracción sexual hacia los demás si no existe previamente una conexión emocional. Es decir, que la persona demisexual no podría establecer una atracción o relación sexual sin conocer a la otra persona en cuestión.

Nicolás Occhiato sorprendió al hablar de su vida amorosa tras su corte con Flor Vigna: "Poco tiempo"

Nicolás Occhiato habló sobre su situación amorosa tras su relación con Flor Vigna y causó sorpresa en el público. El conductor y fundador de Luzu TV se pronunció sobre qué significó para él haber ganador el Premio Martín Fierro de Oro Digital por su trabajo en el mundo del streaming.

"¿Cómo anda ese corazón? ¿Estás saliendo con alguien?", le preguntó la movilera de Implacables, el ciclo que conduce Susana Roccasalvo por El Nueve, al influencer. "Estoy soltero y con poco tiempo para salir con alguien", respondió sin tapujos el joven que comenzó su carrera en el ciclo Combate.

Vigna y Occhiato se conocieron en el programa de destrezas físicas de El Nueve y estuvieron en pareja durante siete años, en los que tuvieron algunas idas y vueltas de las que han hablado en público. Si bien en muchos momentos se habló de una mala relación entre ellos por algunos encontronazos que han tenido en televisión en vivo, las celebridades de redes han demostrado que se llevan bien y que pueden trabajar juntos más allá de ser expareja.