Ángel de Brito, quien decidió hacer una rotación semanal con panelistas invitadas, anunció quien será la nueva angelita de Los Ángeles de la Mañana. Pero no será una incorporación más. La nueva "integrante" tuvo un fuerte cruce con Mariana Brey, histórica del ciclo de El Trece, y su presencia podría llegar a generar una pelea importante.

Este jueves 24 de diciembre, en la previa a la Navidad, y luego del paso de Karina La Princesita, Graciela Alfano, Connie Ansaldi, Florencia de la V y Gladys "La Bomba Tucumana", Ángel de Brito anunció sobre el final de la emisión que desde el próximo lunes 28 de diciembre habrá una nueva incorporación que puede llegar a generar un escándalo en el panel.

"Les voy a contar que la próxima angelita desde el próximo lunes es la señorita Barby Franco. Se suma como panelista”, reveló De Brito. Mariana Brey había arriesgado que se trataba de Silvina Escudero. “Dije que estaba en pareja… Le mandamos un beso a ella y al doctor Fernando Burlando”, cerró el conductor del Cantando 2020.

El conflicto entre Mariana Brey y Barby Franco

A finales de mayo de esta año, Mariana Brey protagonizó un fuerte cruce con Barby Franco por Fernando Burlando. La modelo increpó a la panelista por estar cansada de que hable del amor que tuvo por el abogado.

A través de una videollamada, Franco confrontó a Brey luego de que fuese indagada por Ángel de Brito sobre la negativa del abogado a asistir a LAM debido a que no quiere tener problemas con ella por estar cerca de su ex.

“Yo no le digo nada de que no vaya a ningún lugar, pero este tema viene hace un montón, de cuando era azafata de Guido en A todo o nada, venía esta señorita diciendo 'ay, fue mi amor', y las maquilladoras me decían que yo iba a durar quince minutos con él. Después en el Bailando 2015, medio que le había frenado el carro mal a esta señorita. Le había dicho de por qué tenía que hablar con mi marido cuando ya sabía que no tenía que hablar. Mariana, no te hagás la boluda”, comenzó la invitada del programa de El Trece.

"Creí que tenía que ver con lo que conté el año pasado”, afirmó la periodista, debido a que a fines de 2019 reveló la historia que tuvo con el defensor legal de decenas de famosos. "¿El año pasado? Todo el tiempo lo decís, prendo LAM y vos decís 'ay, fue mi gran amor'. Todo el tiempo, en las redes también me lo dicen, y la verdad que no está bueno como mujer, y también como mujer no está bueno que te diga que no rompás los huevos, hermana”, disparó Barby.

Luego de que la periodista le dijera que Burlando fue una persona importante para ella, pero a la vez remarcándole que ahora estaba casada y tenía dos hijos, Barby contraatacó: “No quiero ni imaginar a tu marido viendo que vos decís que fue el amor de tu vida. Lo dejás como un bolud*”, lanzó la exazafata de los programas de Guido Kaczka.

La modelo le comentó a su contrincante que hace bastante tiempo le viene diciendo que deje de hablar de Fernando, pero Brey le contestó que hubiese estado bueno que tuvieran esta charla en privado.

"No está bueno y encima le manda mensajes. Y también queda como un bolud* el marido. También lo quiero cuidar a su marido", aseguró la novia del abogado mediático. Rápidamente, la panelista reiteró que los mensajes que le envió a Fernando son todos laborales, y que si en estos hay algún otro tipo de conversación, que los muestre.