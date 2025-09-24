Andy Kusnetzoff se hartó de los que lo criticaron por quebrarse: "Voy a aclararte"..

El periodista Andy Kusnetzoff se pudrió de las críticas que recibió por quebrarse al hablar de la situación de las personas con discapacidad, atacadas por el ajuste del gobierno de Javier Milei. Qué dijo en LAM.

"Voy a aclararte una vez más: yo entiendo que políticamente sirva, no sirva. Hace 23 años que hago este programa, no es la primera vez que hablo ni de la situación de cómo veo el país", declaró Andy Kusnetzoff.

Luego, el conductor expresó: "En este caso estaba hablando de algo que tenía que ver más con la gente que tiene un familiar discapacitado. Me angustié, punto. Yo no actúo, yo no hago nada. Ni siquiera me emociono. No muestro mi emoción en general y hablo de muchas historias".

Andy Kusnetzoff dio más detalles sobre lo que le sucedió al aire mientras conducía Perros de la Calle, que sale por Urbana Play. "En ese momento me angustié", señaló.

Andy Kusnetzoff se hartó de los que lo criticaron por quebrarse: "Voy a aclararte".

El mensaje de Andy Kusnetzoff a quienes lo criticaron

Además, el periodista relató: "Hace 15 años que hago las misiones solidarias, el mes que viene vamos a hacer una vez más. Lo hice con todos los gobiernos. Ahora, lo que les pase a los demás con ver a alguien que se angustió que se sensibilizó con una situación en particular, si tienen ganas de criticarlo, pegarle, usarlo políticamente, háganlo tranquilos, son libres cada uno de hacer lo que quieran". "No importa si me molesta o no me molesta. No era algo que daba para opinar o no opinar. Uno hacía un programa en vivo y esa vez, hace 23 años que hago este programa, hace 30 estoy en televisión, ¿cuántas veces me viste que me quebré o me emocioné? Yo no lo uso políticamente", agregó.