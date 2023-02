Alfa puso contras las cuerdas a Marcos tras la salida de Agustín de Gran Hermano: "Complot"

Tras la salida de Agustín Guardis de Gran Hermano, Walter "Alfa" increpó a Marcos Ginocchio por un supuesto complot entre ambos.

En Gran Hermano se dio una tensa situación entre Walter "Alfa" y Marcos Ginocchio que involucra a Agustín Guardis, el reciente eliminado de la casa. El participante de 61 años lo increpó por haber elaborado una estrategia previo a su salida y realizó duras acusaciones delante de sus compañeros.

"Algo contó Agustín, algún complot, algo hizo. Quizás Marcos lo sabe, algo hizo el pibe", expresó "Alfa", quien sospechó alguna jugada previa de "Frodo" con "El Primo". "¿Cuál era la jugada? Dale... hoy llamaron a Marcos al confesionario. Ojo Marquitos, eh", agregó.

"Me descubriste", dijo Marcos en tono de broma. A pesar de la tranquilidad del joven oriundo de Salta para decir que no sabía nada, el participante de 61 años siguió con sus acusaciones. "Algo pasó y Marcos lo sabe. Sabe más de lo que cuenta", señaló.

Horas más tarde, se los vio a solas en el living de la casa de Gran Hermano y Marcos se mostró intrigado por saber qué le dijo Agustín al irse eliminado del reality show de Telefe. "¿Qué dijo cuando se fue? Yo no me acuerdo", dijo "El Primo". "Mi juego y mi estrategia es tuya", le había dicho "Frodo". "Eso me pareció raro, nunca hablé con él de juego", confesó Marcos frente a la mirada de "Alfa".

Acusan a Marcos de haber mentido desde que entró a Gran Hermano: "No es lo que parece"

Marcos Ginocchio, participante de Gran Hermano 2022 (Telefe), fue acusado por los exparticipantes de la casa y por los panelistas del debate de haber engañado a toda la audiencia con mentiras sobre su vida.

"El Primo" se convirtió en uno de los más queridos del reality gracias a su temperamento tranquilo y los buenos tratos que tiene hacia todos sus compañeros. Sin embargo, algunos creen que se trataría de un personaje y de una estrategia para llegar a la final.

Juliana Díaz y Maxi Giudici, exintegrantes de la casa, participaron en un streaming de Gran Hermano en el que dieron sus opiniones sobre el resto de los "hermanitos". En medio de la charla, soltaron un dato sobre Marcos que despertó fuertes dudas.

Resulta que Marcos había contado antes de entrar a la casa que es estudiante universitario de la carrera de Abogacía. Sin embargo, el conductor del streaming habló con alguien que lo conoce y dudó de este dato. “El tipo dice que es abogado, que está en el último año de abogacía. Pero esta chica que abogada, me dice que cada vez que le preguntan sobre la carrera, él no quiere hablar del tema", comenzó.