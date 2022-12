Alfa de Gran Hermano quebró en llanto por un angustiante motivo: "Me da impotencia"

El concursante del reality de Telefe no pudo evitar las lágrima al ver una foto de su familia. Alfa de Gran Hermano se largó a llorar en la habitación de la famosa casa.

Alfa de Gran Hermano se largó a llorar al ver una foto de su hija en la casa de Telefe. El participante tomó un portarretrato que tenía en su cuarto con una foto de la joven y se mostró muy emocionado por cuánto extraña a su allegada por estar encerrado en el edificio construido por el canal de las pelotas.

"Te amo, María. Sos lo más lindo que tengo en el mundo, amor. Qué ganas de abrazarte, monito. Qué ganas de mimarte, de prepararte la comida. Cuántas cosas lindas vivimos juntos. Recién miraba la foto de mi hija y me muero de ganas de abrazarla. Siempre intenté hacer lo mejor. No sé si pude, pero intenté. Siempre la amé con toda mi alma, pero que esté lejos me da mucha impotencia", soltó el participante más longevo de la competencia de Telefe.

Marcos estaba presente en la habitación de los varones cuando Alfa se emocionó y le dedicó palabras de contención: "Para vos está lejos, debe estar feliz por todo el cariño que te está dando la gente. Quedate tranquilo primo".

Fuerte cruce entre Alfa y Romina por un comentario machista

Alfa se refirió al humor de las mujeres en etapa menopáusica y la exdiputada nacional por el Frente de Todos atacó con argumentos a su compañero de Gran Hermano.

Alfa: A una señora de 60 la trato de usted y la ayudo a cruzar la calle

Julieta: ¿Por qué no puede tener 60 años y ser canchera?

Romina: Una señora de 60 años es recontra joven. Tengo amigas de 60 están re bien, mejor que una de 30

Alfa: Ya de por sí la menopausia cambia a las mujeres

Romina: ¡Te estás yendo a la mierda!

Alfa: No me estoy yendo a la mierda. Estoy diciendo lo que creo. No me quieras hacer quedar mal. Estoy hablando que la menopausia cambia el carácter de las mujeres. Esta comprobado científicamente.

Romina: ¡A vos porque te gustan las pendejas!

Alfa: Las de 34 y 36 no son pendejas