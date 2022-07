Alex Caniggia le dejó una cruda advertencia a Melody Luz: "El corazón roto"

El Emperador quedó enfurecido al enterarse que Melody Luz lo engañó en el reality de El Trece y le dejó una picante amenaza.

El Hotel de los Famosos transita sus últimos programas y la convivencia es cada vez más tensa. El reality de El Trece sumó a Majo Martino, exparticipante del reality, como huésped en la mansión y deslizó una bomba para dinamitar la relación entre Alex Caniggia y Melody Luz.

Todo ocurrió cuando la periodista se reunió con el hijo de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia para interrogarlo: “Alex, ¿vos estás enamorado?”, le preguntó, sin rodeos. La respuesta afirmativa fue inmediata: “Estoy muy enamorado, re enamorado”. Sorprendida, Majo lo puso a prueba al exponer un dato que quedó registrado ante las cámaras: “Se nota que están enamorados de verdad, para que vos le hayas perdonado que se chapó con McGregor -el apodo que le pusieron al chef Santiago Albornoz del Azar- mientras estaba con vos... la verdad tenés que estar muy enamorado”.

“Eso fue pasado”, le contestó Alex, sin dejar en evidencia que en realidad no estaba enterado de aquel beso que tuvo lugar horas antes de que la bailarina obtuviera el beneficio de utilizar la suite del hotel y lo invitara para pasar juntos la noche. Pese a que el hermano de Charlotte Caniggia no dio el brazo a torcer y sostuvo que está felizmente en pareja, Majo insistió en el back: “Yo no sé que tan enamorado está, ojalá que sea cierto porque el amor está bueno, pero es como la gran incógnita”.

La discusión de Alex Caniggia y Melody Luz

Lejos de las miradas curiosas, durante la noche los novios discutieron. “Me contaron que cuando estabas conmigo estuviste con el cocinero”, le recriminó el participante a su novia, molesto por la información que recibió. “No estaba con él, no estuve, solo en una de las primeras suites me dijo: ‘¿Te puedo dar un pico de despedida? Y le dije: ‘¿Qué?’, le di un pico de despedida y después nunca más nada”, aseguró Melody, narrando exactamente lo que se vio en la pantalla.

“Van a haber personas que hablen de más y que quieran romper nuestra relación. Pero está en él saber a quién escuchar”, sostuvo la bailarina en diálogo con los espectadores. “No estábamos de novios”, le repitió una y otra vez a Alex, quien no pudo ceder y reconoció: “Yo no te creo”. Cada vez más afectada, confesó en el backstage: “Él es muy determinante y realmente la veo oscura porque si él decide cortar realmente yo no tengo que más hacer acá; me importa más el amor que ganar la plata y todo eso”.

“Yo lo tengo que ver, y para verlo faltan muchos días”, le reclamó Caniggia, pero después de pasar varias horas separados volvieron a hablar al respecto y todo indica que apostarán a la reconciliación, aunque El Emperador dejó entrever que podría haber una venganza: "Sería justo", deslizó.