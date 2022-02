Alerta la salud de Carmen Barbieri: por qué faltó a su programa

Luego de contagiarse de coronavirus dos veces, el estado de Carmen Barbieri vuelve a preocupar debido a una extraña actitud.

Luego de haberse contagiado de coronavirus a principios del 2021 y terminar gravemente internada, Carmen Barbieri aprendió a priorizar su salud ante cualquier cosa. Aunque si bien retomó su ritmo habitual de trabajo y aceptó diversas propuestas, ante cualquier alerta sobre su estado físico, la actriz prefiere tomar medidas al respecto y esto es lo que sucedió esta mañana, cuando se ausentó de su programa televisivo.

Hace ya varios meses que Carmen Barbieri aceptó el desafío laboral de conducir su propio magazine por Ciudad, llamado Mañanísima. Sin embargo, este martes 8 de febrero, la famosa artista no se presentó a su puesto habitual y sus panelistas, Estefi Berardi y Pampita tuvieron que tomar la posta y llevar el programa a cabo, claro que no sin antes explicar qué había pasado con la capocómica.

"Hoy no está ella, no se asusten", empezó por decir Berardi sin querer hacer mucho drama al respecto, pero entonces el periodista de espectáculos decidió ampliar la información para dejar más en claro la situación. "Carmen hoy no se sentía muy bien, laburó muchísimo el fin de semana y la producción le dijo que se quedara descansando, que no había problema", aseguró Pampito y agregó que "si mañana se sentía bien, iba a retomar el programa".

Carmen Barbieri se encuentra con varios compromisos laborales asumidos en este momento: a parte de su programa matutino, trabaja como jurado en Los 8 Escalones del Millón y tiene un rol protagónico en la obra teatral Hisopadísimos, en la que actúa junto a Alejandro Cupitó y con quien lideran la cartelera de espectáculos en la Ciudad de San Pedro. Al parecer, tantas horas de trabajo terminaron por agotar a la actriz, quien no logró recuperar las fuerzas suficientes para retomar la conducción de su trabajo.

Cómo pasó el segundo contagio de Covid Carmen Barbieri

Tal como se mencionó anteriormente, a principios del 2021, Carmen Barbieri contrajo coronavirus y terminó en un grave estado: tuvieron que inducirla al coma farmacológico mientras su cuerpo luchaba contra una neumonía. Afortunadamente, luego de un extenso proceso, la actriz logró recuperarse y salir adelante, sin embargo, este verano volvió a contagiarse.

Un poco asustada por la experiencia que ya había tenido anteriormente, Barbieri decidió contar cómo iba pasando el diagnóstico a medida que avanzaba. "Estoy en la cama y tendré que estar aislada durante seis días. No me siento muy mal, pero es una gripe fuerte que te tira a la cama y te duele todo el cuerpo", expresó la artista sobre los síntomas que la acompañaron pero a los cuáles pudo superar en la comodidad de su hogar.