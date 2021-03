Alejandro Fantino vivió un momento incómodo en su programa cuando tuvo que lidiar con un accidente que podría haber terminado de la peor manera para una de sus panelistas. Y es que, mientras él hablaba de la pandemia del coronavirus a minutos de que diera comienzo la conferencia de prensa de la ministra de salud Carla Vizzotti, se escuchó un fuerte estruendo y un grito que lo preocupó de sobremanera.

“¿Estás bien?”, preguntó enseguida Fantino, dirigiendo la mirada al panel que tiene a la izquierda de su pantalla. Y María Fernanda Carbonell le respondió: “Ya está, ya está. Estoy bien. ¡Voy a salir en todos lados ahora! Gracias”. En ese momento, el conductor trató de explicarle lo sucedido a los televidentes, ya que el accidente había ocurrido fuera de plano. “Se le venció la silla”, dijo mientras pedía que las cámaras tomaran a su compañera.

Claramente, la locutora quería tratar de minimizar lo ocurrido. Pero era obvio por los comentarios de Marcela Tauro y Facundo Pastor, otro de los panelistas del ciclo, que el golpe había sido fuerte. “Quedate tranqui que no se vio nada”, le dijo la periodista tratando de calmarla. Pero Fantino retrucó: “Más allá de que no se vea, queremos que esté bien. Si no es un homenaje a la imagen, que lo que pasa es solamente lo que se ve. Pasó: se le venció la silla”.

Fue entonces cuando, parada y apoyando sus codos sobre la mesa del panel, la locutora intentó ponerle un toque de humor al traspié. “Estoy bien, estoy a dieta”, dijo divertida. De todas formas, Fantino le preguntó si prefería que fueran a un corte hasta tanto ella se pudiera recuperar. Pero Carbonell insistió: “No, estoy bárbara. ¡Estoy genial! No pienso decir que me duele todo”. “Mirame a los ojos: te hago la cuenta de protección de los boxeadores. ¿Estás bien? Salí de la vergüenza" , le pidió el conductor.

Y, mientras sus compañeros se encargaban de acercarle una silla nueva, la locutora explicó: “¡No se vio nada, pero quedé con las patas para arriba, chicos!”. Y pidió que siguieran adelante con el programa como si nada hubiera pasado, aunque estaba claro que el momento había sido de lo más incómodo para ella. Recién entonces, Fantino continuó hablando de la problemática del COVID-19 con el inmunólogo Jorge Geffner.

Cabe recordar que Carbonell se incorporó al ciclo de Fantino el año pasado, en plena cuarentena. Y tuvo que dividir su tiempo entre la radio, ya que acompaña a Fernando Carnota en Todos juntos, por Radio Rivadavia, y su trabajo en televisión. En agosto, en tanto, Alejandro contrajo coronavirus, por lo que todos los integrantes del programa tuvieron que aislarse y tanto la locutora como Eduardo Bataglia y Tauro salieron al aire vía Zoom, mientras Horacio Cabak se encargó de reemplazar al conductor en el piso. Un mes antes, también habían tenido que adoptar esta modalidad virtual por el positivo de una productora.