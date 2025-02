"Alcahuete": Luis Ventura se hartó en pleno vivo y destapó una fuerte interna de América TV

Luis Ventura se pronunció sobre el supuesto final de A la Tarde.

Luis Ventura es uno de los conductores de televisión con más carácter a la hora de plantarse en vivo, ya sea en discusiones con otros o en monólogos ante la cámara. En esta ocasión, el periodista se mostró muy enojado por lo que se dijo del ciclo A la Tarde y reveló con detalles lo que ocurrirá con el programa.

El presentador de TV aludió a los rumores del final del ciclo de Karina Mazzocco en el canal de Daniel Vila y fue contundente en su descargo al respecto. En medio de un gran cambio en las grillas de América TV y A24, muchos especularon con que levantarían al ciclo de chimentos de las tardes de la emisora.

"No soy alcahuete, no soy pro ni contra. Soy simplemente un periodista independiente que siempre dijo lo que tenía que decir en carácter de información. En ningún momento alguien le dijo que el programa se iba a levantar o que estaba en riesgo su continuidad. Aquellos hijos de puta que hicieron correr esta versión son operadores que quieren nuestros zapatos hace tiempo", comentó Ventura en su descargo. Y sumó: "Aquellos hijos de puta que hicieron correr esta versión son operadores que quieren nuestros zapatos hace tiempo. A La Tarde hace cuatro años que está en esta pantalla. ¿Saben por qué? Cuenten los minutos de publicidad que hay en cada una de las tandas, cuenten la cantidad de PNTs (Publicidad No Tradicional) que tiene este programa".

Ventura defendió con vehemencia el programa del que es parte como panelista, al aludir a las mediciones de rating que éste marca: "Vayan y miren el podio de la pantalla de América de las últimas semanas a ver si ustedes, si fueran programadores o dueños de este canal, levantarían un programa como este".

"Lo quiero decir. ¿Saben por qué? Porque tengo huevos y me la banco. No quiero que jueguen con la fuente de laburo de mis compañeros y de este grupo que nos rompemos bien el orto desde hace mucho tiempo para estar en el lugar que estamos, simplemente eso", continuó enojado. Y cerró: "Lo quiero decir porque muchos hijos de p... hacen correr versiones que saben que no son ciertas cuando hay programas, canales y programaciones muy por debajo de la pretensión de A La Tarde".

El emotivo momento de Pitty La Numeróloga en América TV

La experta en temas esotéricos contó en el canal que atraviesa un cáncer y causó empatía en los presentes: "Estoy pasando un momento difícil. La vida siempre te pone desafíos, y yo le pregunté al médico: '¿Por qué a mí?' Y él me respondió: '¿Por qué no a vos?'. Estoy transitando un cáncer de mama del que ya me operé. Ahora viene un periodo de un tratamiento para que no vuelva. El tratamiento lo voy a afrontar con firmeza y toda la gente que me quiere, conoce a la Pitty y la ve. Fue levantando un cajón de velas. La gente de Flemi me ayudó y me operó, solo tengo que hacer el tratamiento", relató.