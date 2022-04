Al borde de la renuncia de El Trece: una figura se puede ir a El Nueve

Una figura de El Trece está muy cerca de renunciar a un exitoso programa para marcharse a El Nueve. Problemas para Adrián Suar.

En las últimas horas, una noticia generó muchísimo revuelo en El Trece. Una figura del canal analiza la posibilidad de renunciar a uno de los programas con mayor éxito, detalle que sin dudas genera dolores de cabeza en la cúpula directiva que encabeza Adrián Suar.

Se trata nada menos que de Graciela Alfano, una de las panelistas más reconocidas y más queridas de Socios del Espectáculo, el nuevo programa por el que el canal del Grupo Clarín y Suar apuestan de manera fuerte en 2022. Curiosamente, Ángel de Brito anunció que se puede marchar de dicho ciclo televisivo.

A través de LAM (Los Ángeles de La Mañana), por América TV, el conductor disparó una picante pregunta: "¿Se va Alfano? ¿Lo planta a (Adrián) Pallares?". Inmediatamente después, se pudo ver un fragmento de un notero del programa que cruzó a la modelo y exvedette en un auto.

Graciela Alfano, en Socios del Espectáculo (El Trece).

El reportero le preguntó si se iba de El Trece y Alfano trató de cambiar de tema rápidamente. "¿Vas a conducir un programa en El Nueve?", indagó. "No sé, quizá ahora lo hablo con él (Ramiro). Quizá hay algún ofrecimiento, no tengo ni idea", señaló "Grace", quien intentó desentenderse del asunto.

Cuál es el futuro de Graciela Alfano

Pese a que aún no tiene una definición, Graciela Alfano está muy cerca de pasar a El Nueve, donde recibió un interesante ofrecimiento profesional y económico. "Tiene la propuesta de ir a Canal 9 para conducir un programa, es un formato lo que le ofrecieron; es semanal, no diario", sostuvo Ángel de Brito.

Asimismo, el conductor de LAM dejó en claro que "va a ser una cosa totalmente diferente a lo que hace. Se tendría que ir de El Trece". Por su parte, Marina Calabró también aportó un dato a tener en cuenta sobre el futuro de "Grace": "La idea era que tuviera una participación estelar".

Adrián Suar le hizo un picante reclamo a Graciela Alfano

En plena emisión de Socios del Espectáculo, que tuvo lugar el pasado viernes 18 de marzo, "El Chueco" hizo reír a todos con sus ocurrencias. A modo de presentación del informe, Lussich tomó la iniciativa y dijo: "Gran suceso del año de Inmaduros, esta obra teatral con Suar y con Diego Peretti. ¡50 funciones, 50 mil espectadores! ¡Había 1.000 por función! Redondísimo y contundente suceso en la calle Corrientes, obra que vimos con 'Adri'".

"Vamos a ver la nota con Adrián Suar y con Peretti", añadió Pallares. "Esperábamos que estuviera bien, pero no este éxito. A mí no me pasó nunca", se sinceró el actor y productor, quien también es una de las grandes estrellas del canal de televisión abierta del Grupo Clarín. "50 salas llenas, todos los días con mucha gente", acotó el ex integrante de Los Simuladores (Telefe). "El feminismo, la masculinidad, el machiruslimo, este cambio de paradigma...", resaltó Suar para explicar los motivos de semejante éxito.

Sin embargo, cuando ya estaban terminando la nota a dúo, "El Chueco" miró hacia la cámara y reclamó: "Los esperamos a todos, a las chicas... A Graciela (Alfano), Graciela no vino a verme". Y añadió: "No fue, la vamos a invitar. Y a todas las chicas del panel, que son divinas". Ya desde el piso, "Grace" le contestó: "´Adri´, te prometo que voy. Tenes razón: me muero por ir, los recontra admiro, me encanta, un éxito impresionante. ¡Ya, ya, ya voy!". "Es más, acá las chicas hasta podrían actuar con ustedes", aseguró Lussich. "¡Pero claro, yo soy actriz!", completó Alfano entre risas.