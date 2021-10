Adrián Suar sufre los problemas económicos en El Trece: "Falta presupuesto"

Adrián Suar está en graves problemas económicos con El Trece. El mal momento del productor y el canal de Grupo Clarín.

Adrián Suar se encuentra en serios problemas con El Trece. De acuerdo a lo que trascendió en las últimas horas, el canal de Grupo Clarín sufre inconvenientes económicos con uno de los programas por los que apostó fuertemente. Debido al bajo rating, y a los problemas que tuvo con las mediciones en el presente año, uno de los ciclos afronta una complicada situación.

Hace algunas semanas, se conoció que "El Gran Premio de la Cocina", programa conducido por Carina Zampini, podía ser dado de baja de El Trece. Aun así, y de manera inesperada, el periodista Nacho Rodríguez advirtió que Suar y el resto de los productores tienen pensado lanzar una nueva temporada y mantener a la mencionada presentadora, aunque con un formato más "gasolero".

"Para retener a Carina Zampini en el canal y básicamente por falta de presupuesto, Suar propuso que El Gran Premio de la Cocina tenga una nueva temporada. Pese a los bajísimos resultados (promedios por debajo de 4 puntos). Todo estaría dado para el sí", manifestó el periodista especializado en farándula y espectáculos de la TV argentina.

Adrián Suar, productor de Pol-Ka y directivo de El Trece en la TV.

Cuándo termina "El Gran Premio de la Cocina" en El Trece

Según lo que se dio a conocer en los últimos días, "El Gran Premio de la Cocina" será grabado hasta finales del mes de octubre. Una vez que esto suceda, es probable que El Trece baraje dos opciones: lanzar una nueva temporada con un monto menor de presupuesto o darlo de baja para emitir otro tipo de producto. ¿La curiosidad? El ciclo comandado por Carina Zampini ya superó los 800 programas. Sin dudas, una gran marca, aunque lo que siempre manda en la TV es el rating.

Adrián Suar levantó un programa de El Trece y echó a una famosa conductora

En la franja de la tarde, El Trece venía teniendo dificultades con el rating de "El club de las divorciadas", programa conducido por Laurita Fernández, muy querida en el ambiente y que también tuvo experiencias en ShowMatch. El programa no venía midiendo nada bien. Y como consecuencia, Adrián Suar decidió sacarlo del aire para darle el lugar a otro ciclo que pueda estar a la altura y le haga frente al canal de las tres pelotitas. Luego de que se terminara el programa, la presentadora manifestó un sentido mensaje para sus colegas: "Gracias a toda la gente que nos acompañó, al equipo técnico, los cámaras, la gente de control, los sonidistas, los del equipo de producción, a las mujeres que contaron sus historias y a los hombres que también se acercaron".

Pese a la tristeza que le generó su despedida de "El club de las divorciadas", la conductora expresó: "Gracias a El Trece, a Pablo, 'Coco', Adrián (Suar) por esta nueva oportunidad y gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Nos reímos mucho, estuvimos acá presente, con una gran escenografía y propuesta espectacular".

Carina Zampini, conductora de "El Gran Premio de la Cocina" en El Trece.

El desgarrador relato de Toto Kirzner, hijo de Adrián Suar y Araceli González, sobre el abuso que sufrió

En una charla que tuvo en PH Podemos Hablar con Andy Kusnetzoff, Tomás "Toto" Kirzner reveló cómo fue que abusaron de él a los 7 años de edad: "Yo quería ir a la casa de mi amigo, porque soy muy ansioso y quería ir ya. Donde vivíamos, en zona norte, antes de tener la casa en la que ahora mi vieja vive, habíamos alquilado una casa…estaba empecinado en llegar a la casa de mi amigo y cuando llego me lo encuentro a él. Lo había visto en un par de oportunidades". Y detalló: "Él estaba con un rastrillo, yo estaba del lado de la calle. Me empezó a hablar y en un momento de la charla, no me preguntes por qué y lo hablo con el psicólogo y no sé qué es, se empezó a oscurecer todo. Había algo raro”.

En tanto, el hijo de Adrián Suar y Araceli González comentó: "Yo soy una persona bastante intuitiva y, no sé por qué, me quería ir. Me empecé a alejar y cuando empieza a hacer eso, él lo nota… Tampoco voy a entrar en detalles porque me parece horroroso y no hay necesidad. Finalmente, ocurrió. Me fui corriendo, llorando y no sabía a quién decirle. Después al tipo no lo volví a ver y después volvió. Así que todo ese año en el lugar que vivía resultó ser una pesadilla. Me seguía. Hasta que pasó una segunda vez y después nunca más”, agregó Toto Kirzner acerca del horror que vivió.