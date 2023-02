Adrián Suar soltó la acusación menos pensada contra Diego Peretti: "Por tu culpa"

El actor y director teatral se pronunció en contra de su compañero de elenco. Adrián Suar y Diego Peretti protagonizan la obra Inmaduros.

Diego Peretti fue acusado por Adrián Suar en un video compartido en la cuenta oficial de Inmaduros, la obra de teatro que ambos protagonizan. El ex de Griselda Siciliani se mostró enojado con su colega porque según su teoría éste fue el culpable de que no lo nominaran a los Premios Ace.

"Me llegó un rumor de por qué no me dieron ningún premio Ace, yo estaba jugado a que me iban a dar a mejor actor", comenzó su descargo Suar. Por su parte, Peretti le respondió tajante: "El actor siempre se sobrevalora". Y Suar sumó: "El rumor muy fuerte dice que yo no gano los Premios Ace por tu culpa. La gente de los Ace vio el espectáculo. Me vieron muy bien, dijeron que los primeros veinte minutos maté y que cuando entraba mi compañero mi actuación empezaba a caer y caer".

"Y bueno, es lógico, es lógico. Es invevitable, con este talento mío", enunció Peretti a modo de chicana a Suar. Los actores se rieron durante todo ese pase de comedia que se dio en los pasillos de camarines del teatro donde trabajan y también provocaorn la risa de sus compañeros, quienes estaban en rodan alrededor de ellos.

Fuerte crítica de Susana Roccasalvo a Adrián Suar por el presente de El Trece

Adrián Suar respondió a las críticas por las bajas mediciones de rating que ha marcado El Trece en los últimos meses y decidió dar la cara como gerente de programación de la emisora. "En estos 25 años que estoy, me ha ido muy bien y muy mal. Aquí estoy, en la lona, tranquilo pero tengo algo que me gusta. Creo mucho en mi equipo, creo mucho en el canal y en la gente que ve Canal Trece", enunció Suar.

Roccasalvo analizó la respuesta del productor y soltó: "Si no me dicen que es reveladora esta nota, dijo el responsable absoluto soy yo. Que un programador de un canal líder diga esto es fuerte, es muy fuerte. La novela turca, en un momento tan sensible de nuestro país en donde tantas criaturas han muerto por violencia, ver una madre sufrir otra vez. Uno quiero ver una novela turca de amor esas que se rompen la boca de un beso", en una emisión de Implacables, ciclo que conduce por El Nueve.