Adrián Suar perdió a una figura de El Trece: "Vencimiento"

Una reconocida figura de El Trece tomó la drástica decisión de terminar su vínculo con el canal. El mal momento que atraviesa Adrián Suar.

Son horas sumamente complicadas para Adrián Suar. Es que el productor, guionista y gerente de contenidos acaba de recibir una dura noticia: una reconocida figura de El Trece se va del canal, por lo que peligra el futuro de un exitoso programa de TV.

En las últimas horas, se conoció que Mirtha Legrand no llegó a un acuerdo con las autoridades de El Trece y que se terminó el "derecho a la preferencia". En un comunicado que publicó StoryLab, productora perteneciente a su nieto, Nacho Viale, se precisó: "Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds. en virtud de la gran cantidad de consultas recibidas de parte de diferentes medios de comunicación y periodistas, acerca del estado de las negociaciones con Canal 13 por los formatos La Noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand".

Asimismo, indicaron que "luego de haber entregado la última propuesta el día 09 de junio de 2022, el pasado viernes operó el vencimiento del llamado ´derecho de preferencia´ o ´primera opción´ en beneficio del canal" por no haber llegado a un punto en común incluso tras "arduas negociaciones".

¿Qué significa? Que "a partir del día de la fecha, la productora se encuentra en libertad de negociar con cualquier medio la puesta en el aire de los formatos mencionados", por lo que Mirtha Legrand puede arreglar con cualquier canal de TV que desee. Y concluyeron: "Agradeciendo a todos por su preocupación e interés, los saludamos muy atentamente, StoryLab".

Mirtha Legrand se aleja de El Trece y su futuro en la TV es incierto.

De esta manera, Suar perderá a una de las máximas figuras para la TV argentina. Este panorama significa un dolor de cabeza para El Trece, que deberá evaluar otras alternativas de cara a lo que viene para su grilla de programación. Mientras tanto, Mirtha buscará otro espacio en la pantalla chica para trabajar.

Darío Barassi filtró por error el problema de salud de Adrián Suar

Hace unas semanas y en el marco de una suerte de sketch que viene realizando en sus programa, donde comenzó a invitar a diversos famosos a su velorio, Darío Barassi le escribió a Lali Espósito y a Suar para saber si asistirían al mismo. "Contestó 'El Chueco' y también Lali", le comentó Gigi, una de las productoras del ciclo de TV.

"Vamos a ver lo que contesta esta enana forra...", reaccionó el sanjuanino, quien puso el audio de voz al aire. "Principalmente, tengo que no tener un show para ir (NdeR: al velorio). Hago un tuit y subo una linda fotito en una historia de Instagram. Buscaría una imagen adecuada..., pero si justo no tengo nada, ¿cómo no voy a ir?", aseguró Lali, acerca de la insólita invitación.

A modo de broma, Barassi le respondió: "¿Sabés qué? Dejá, amiga... viene Tini, andá a cagar. Me hinché las pelotas. Viene De Paul, tranquila". Y luego decidió poner el mensaje que le respondió Suar, que además le reveló el problema de salud que tiene. "Buenas tardes, Darío. Acá te estoy contestando. El casco no lo llevo por una cuestión que ya sabés... tengo hernia de disco. Me va a costar muchísimo. Siempre tengo asistentes que me acompañan y que lo van a hacer por mí...". Lo curioso de esto es que el presentador jamás reparó que estaba en plena transmisión del programa.

Finalmente, 'El Chueco' se sumó a la consigna que planteó el conductor e imagino qué pasaría si Barassi muriera: "El programa va a seguir y vamos a poner una placa con tu perfil diciendo: 'Gracias Darío por todo'. Tengo coronas para vos también. Pero bueno, espero que vivas muchos años más". Y agregó: "Te quiero, hablamos después y te veo en la semana, que quiero hablar contigo. Me gustó mucho lo que hiciste en ATAV (Argentina, Tierra de Amor y Venganza)".

Finalmente, y para concluir con el asunto, el conductor tomó la palabra lanzó un comentario irónico: "Mirá cómo ya me mete más laburo. Vos me vas a matar, basura".