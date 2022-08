Adrián Suar habló sobre el rating de Tinelli con Canta Conmigo Ahora: "Nos sentaremos a hablar"

El gerente de programación de El Trece opinó sobre las repercusiones del nuevo programa de Marcelo Tinelli, Canta Conmigo Ahora. Adrián Suar habló sin tapujos al respecto.

Adrián Suar habló sobre las mediciones de rating del nuevo ciclo de Marcelo Tinelli, Canta Conmigo Ahora, y reveló las posibilidades de continuar al aire del programa. El gerente de programación de El Trece le dio un voto de confianza al bolivarense en su regreso a la tele tras un mal año con Showmatch: La Academia.

"A Marcelo lo veo bien. Me gusta mucho el formato y él está buscando la forma de darle su toque, que de a poco lo va a encontrando. Recién va por la segunda temporada y la gente lo acompaña", comenzó su descargo la expareja de Griselda Siciliani en diálogo con Primicias Ya. Y, agregó: "Cuando el programa no rendía (por ShowMatch), tomé las decisiones que tenía que tomar, como hacer que terminara a las 23.30. Es mi rol, no es personal. Pero este año le puse todo lo mejor para que tuviera el mejor programa. Más allá del cariño que le tengo, lo apoyo".

Suar se refirió a las posibilidades de dar de baja Canta Conmigo Ahora de la programación del canal del Grupo Clarín y enunció: "No creo que lleguemos a eso porque le está yendo bien. Pero si midiera 7 u 8 puntos, nos sentaremos a hablar como lo hacemos siempre: con honestidad. A lo largo de mi carrera hasta he tenido que levantar ficciones de Polka".

"Va estar arreglado, hay que arreglar tema económico. Hay 15 puntos del contrato, renovación, dónde va a grabar, pnt... Pero Mirtha vuelve al Trece y en estos días definimos todo", comentó Suar sobre el estado de las negociaciones entre Mirtha Legrand y El Trece. Y cerró: "Va a estar Juana también, se habla de Mirtha porque es Mirtha, pero Juana seguirá también. Y el debut será en septiembre".

La palabra de Tinelli sobre sus expectativas ante Canta Conmigo Ahora

"Será intuición, lo que surge en ese momento. Y después, lo que vamos viendo con lo que le gusta o no a la gente cuando sale al aire. El Hotel de los Famosos iba un mes adelantado y se la jugaron; Masterchef también. La televisión de hoy es así. '¿Te gustaba más la cara de Donato (de Santis) o la de (Damián) Betular?'. Bueno, acá es lo mismo: '¿Te gustó lo que habló El Puma (Rodríguez) o lo que habló Cristian Castro?', reflexionó Tinelli sobre los manejos de ante Canta Conmigo Ahora en relación al rating sin tener el minuto a minuto que da el vivo.