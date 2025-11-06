Adrián Pallares contó cómo está Tinelli tras las amenazas a su familia.

La familia Tinelli estuvo bajo el foco mediático esta última semana, luego de las amenazas de muerte vertidas sobre Juanita Tinelli pero que estaban dirigidas a todo el clan. "Hace poco viví una situación que me llevó a sentir un límite. Fui amenazada, y aunque no quiero detenerme en los detalles, eso fue suficiente para entender que no puedo seguir viviendo con miedo por decisiones que no tomé", expresó la segunda más chica de los hijos del histórico conductor.

"Después de la amenaza, sentí que tenía que hacerlo (hablar). Pero hacerlo con honestidad, con claridad, con lo que merezco como ser humano, con muchísimo temor. (...) No me considero una víctima, me considero alguien que eligió hablar después de mucho silencio", continuó ella en otro de los apartados.

Marcelo Tinelli dialogó con Adrián Pallares respecto de las amenazas recibidas.

Adrián Pallares y la conversación que mantuvo con Marcelo Tinelli

En Intrusos, Adrián Pallares explicó que tuvo la posibilidad de hablar por teléfono con Marcelo Tinelli y dejó entrever que la situación había hecho mella en él: "Cuando le pregunté por su hija lo sentí muy emocionado. Cuando él te llama es larguero, le gusta charlar, pero decidimos cortar los dos porque el tema de su hija lo tiene muy afectado".

Además, contó que el otrora presentador de Showmatch y tantos otros icónicos ciclos le mencionó que uno de sus más recientes mensajes, donde le apunta a "los empleados" del empresario que lo amenazó (los rumores le apuntan a Gustavo Scaglione, nuevo dueño de Telefé, pero este lo negó rotundamente), no lo involucraba: "Me dejó un mensaje muy buena onda para aclarar una sola cosa. Me dijo que con nosotros está todo bien y que lo que escribió no tenía que ver con nosotros, sino con otra gente de los medios. Que entendía lo que estábamos haciendo, que es un momento muy difícil para él pero que entiende que así es la televisión".