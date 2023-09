Adiós a Noche al Dente: América TV levanta el programa de Fer Dente

El famoso ciclo será removido de su horario en el canal de Daniel Vila. Se supo qué pasará con Noche Al Dente en América TV.

Fernando Dente se desempeñó como cantante y actor desde los comienzos de su carrera en televisión y teatro, como protagonista de musicales como Hairspray, La Novicia Rebelde y Kinky Boots. El 2023 significó para el artista la llegada de la conducción de TV, con su ciclo Noche al Dente en América TV. Asimismo, una reciente noticia alarmó a todos los seguidores del late night.

El influencer de farándula, El Laucha, dio a conocer lo que ocurrirá con Noche al Dente en América TV por la llegada de Bailando por un sueño al canal. El lunes 4 de septiembre se estrena el reality show de Marcelo Tinelli y eso supuso una inesperada noticia para Dente.

"Levantan Noche al Dente de las 22.15", escribió el twittero en su cuenta y generó preocupación en varios de los televidentes que ven cada noche a Fernando Dente en vivo. Y sumó: "Por la llegada del ‘Bailando 2023’, desde el próximo lunes 4, Dente arranca cuando finalice Tinelli, es decir, cerca de la medianoche. Su público enojado argumenta que es muy tarde".

Los usuarios de redes reaccionaron de la peor manera ante la noticia y fueron letales con marcelo Tinelli y su programa. "Van a sacar el mejor programa del canal para poner ese bodrio del bailando", "Cuando el cabezón comience a hundirse en el rating, invierten los horarios de nuevo" y "Cuando el cabezón comience a hundirse en el rating, invierten los horarios de nuevo" fueron algunos de los comentarios al tweet de "El Laucha".

Fernando Dente, sobre su momento amoroso

"Una separación es muy dolorosa, sobre todo cuando hay amor, que es una frase que se escucha mucho, pero creo que también habla de cómo estamos evolucionando con los vínculos", comentó dente sobre su ruptura amorosa de Nicolás Di Pace, actor con quiene stuvo en pareja durante tres años. Y sumó: "Uno no solamente se separa porque se muere el amor, a veces el amor se modifica, se transforma, la sarasa que le quieras poner, pero lo más lindo es poder mirar a los ojos al otro y decir ‘che, hasta acá fue espectacular, veremos qué dice la vida, pero no nos elegimos más como pareja".