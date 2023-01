Acusaron a El Mago Sin Dientes de ayudar de forma ilegal a Alfa a ganar Gran Hermano

Laura Ubfal denunció el oscuro entramado en el que se ve envuelto Pablo Cabaleiro, alias El Mago Sin Dientes, cuyo fin es ayudar a que Alfa gane Gran Hermano.

La periodista Laura Ubfal inició un trabajo de detective y desmontó una red comandada por El Mago Sin Dientes -que fue cuestionada de ilegal- para ayudar a Walter "Alfa" a ganar Gran Hermano (Telefe). "Hablé con Alfa y me dijo 'quiero que me ayudes'", reconoció el humorista.

El picante tema de discusión que llevó Ubfal, actual panelista de El Debate de Gran Hermano, sacudió al equipo de Intrusos (América TV), que procedió a comunicarse con Pablo Cabaleiro -El Mago Sin Dientes- para que dé su versión de las polémicas acusaciones. "Alfa, antes de entrar a la casa, creo una estrategia increíble en el afuera. Ninguno de los que está adentro pudo contar prácticamente a nadie que entraba a Gran Hermano y Alfa hizo una táctica con gente amiga, entre los que está El Mago Sin Dientes. Alfa le dijo lo siguiente: 'Vos armá grupos y yo desde adentro les voy a decir a quién sacar'. Cuando todo el mundo decía '¿por qué no sacaron a Ariel?', El Mago Sin Dientes y todo ese grupete se dieron cuenta que el peligro para Alfa estaba en Maxi y 'El Cone', que lo querían sacar", anunció Ubfal antes de que le cediesen la palabra al supuesto autor de una red de votantes ilegal.

"Me gustaría aclarar que fue Laura quien dijo que yo tenía un call center. No tengo ni manejo uno, eso no existe. Acá hay muchos fanáticos de Alfa que están viendo el juego desde su casa y, obviamente, están participando y se empezaron a armar grupos de WhatsApp y Facebook, con gente del interior y del sur del país, para apoyar a Alfa", se explayó El Mago. Siguiendo su defensa, afirmó: "Desde mi WhatsApp veo el juego desde afuera y juego desde afuera de la casa, porque eso está permitido (...)Yo hablé con Alfa y él me dijo 'Pablo, voy a entrar a divertirme y quiero que me ayudes. Fijate de estar en las galas'".

La estrategia de El Mago Sin Dientes para que gane Alfa: "30% de descuento"

Habiendo generado un fuerte cruce de opiniones en el panel -entre quienes validaron la estrategia de El Mago y quienes la defenestraron- el amigo de Alfa deslizó su curiosa metodología para tener más adeptos al polémico concursante veterano: "A la gente que quería venir a ver mi espectáculo le hacía un beneficio del 30% de descuento en la entrada si me mostraban que no votaban a Alfa".