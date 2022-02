Actriz de El Trece y Telefe fue bloqueada en Tinder: "Me denunciaron"

Creer o reventar, una famosa actriz que pasó por El Trece y Telefe se hizo una cuenta de Tinder y fue dada de baja. Los detalles de lo que le pasó y su reclamo en TV.

Durante la jornada de este martes, una noticia desopilante sorprendió a la farándula argentina. Una reconocida actriz que pasó por diversas novelas de El Trece y también de Telefe se quejó en las redes sociales y confirmó que Tinder -aplicación virtual de citas- le bloqueó la cuenta. Para colmo, hizo el reclamo y todavía no puede usar el servicio.

Se trata de Anamá Ferreira, artista brasileña que se nacionalizó argentina y que hace poco decidió comenzar a usar un servicio de mensajería virtual para conocer gente. "A mí me bloquearon en Tinder. Decían que estaba usando las fotos de a Anamá jajajaja estoy bloqueada para siempre", sostuvo en su cuenta de Twitter la mujer que actuó en Son Amores (El Trece) y La Niñera (Telefe), entre otras ficciones.

¿Por qué le bloquearon la cuenta de Tinder? Según explicó la modelo de 70 años, varios usuarios denunciaron la cuenta por pensar que era falsa. Anamá fue entrevistada en el noticiero de El Trece y relató algunos de los mensajes que le manifestaron varias personas con las que se contactó: "Me puse 'Ana' en la cuenta y fotos mías. Me empezaron a decir: '¿Sos Anamá o usas las fotos de Anamá?'. Otro me dijo: 'Estás usando las fotos de Anamá, que es honesta y trabajadora'". En tanto, la conductora del programa le indicó: "Ah, como si fuera algo malo estar en una red de citas".

Anamá Ferreira contó que Tinder le bloqueó la cuenta.

"Alguien denunció que usaba las fotos de Anamá. Y yo decía que era yo la que usaba la cuenta", añadió la artista. Por otra parte, se contactó con las autoridades de Tinder, a los que les envió sus datos personales para constaten que ella misma está usando la cuenta: "Mandé mi número de DNI, teléfono y todo, y me dijeron que no. Hasta me dijeron que tengo que hay que acudir a un tribunal para poder abrir la cuenta. No puedo entrar por ninguna plataforma a ellos. Estoy bloqueadísima".

La insólita experiencia de Anamá Ferreira en Tinder

Como si fuera poco, antes de que le bloquearan la cuenta de Tinder, Anamá Ferreira contó que se encontró con su exmarido en la aplicación de citas: "Entré, empecé a likear... entré a mirar y el tercer hombre que me apareció era mi exmarido". Incluso, también se topó con varios trabajadores del canal perteneciente a Grupo Clarín: "Hay muchos camarógrafos de El Trece, ja...".

"Mi marido, en su perfil, decía frases muy románticas en el perfil y yo decía: 'No mientas tanto'", agregó, la brasileña, quien en todo momento se tomó con humor lo que le ocurrió en la famosa app. Y concluyó: "Yo quiero a un hombre alto porque yo soy alta... quiero que sea inteligente, culto, no sé...".