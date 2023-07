Abel Pintos le confirmó la mejor noticia a Georgina Barbarossa en Telefe: "Es muy movilizante"

El cantante dio a conocer el proyecto que lo tiene muy emocionado. Abel Pintos se mostró muy conmovido en diálogo con Georgina Barbarossa en Telefe.

Abel Pintos abrió su corazón y se mostró movilizado por un proyecto que lo tiene muy enfocado. El cantante de canciones como De Solo Vivir y Oncemil adelantó de qué se trata el ciclo del que formará parte y reveló por qué le genera tanta emoción.

El artista lanzó un disco con versiones de canciones patrias y habló al respecto con Georgina Barbarossa en su programa de Telefe. Al mismo tiempo, el músico que interpretó el Himno Nacional Argentino en los Martín Fierro 2023 fue consultado por Got Talent Argentina, ciclo conducido por Lizy Tagliani que lo tendrá como jurado.

"Por lo pronto me estoy divirtiendo mucho. La verdad es que a mí el formato siempre me gustó y, cuando la gente de Telefe me propuso participar, acepté inmediatamente", comenzó su descargo el intérprete de La Llave, que hasta el momento nunca había sido jurado de un reality show televisivo. "Como público me gusta el formato. Vi los de otros países y me gustó siempre. Pero nunca pensé que yo fuera a emocionarme tanto, me emocioné muchas veces. Los cuatro, con La Joaqui, con Emir (Abdul) y Flor Peña que son mis compañeros de jurado", agregó el músico.

Pintos aseguró que no conocía a sus colegas y reveló que a pesar de eso la relación entre los cuatro fluyó muy bien y pudieron conectar de inmediato. "Sentimos mucho cariño ahora entre nosotros y de repente nos encontramos emocionándonos mucho porque es muy movilizante ver cada noche mucho talento", concluyó su descargo el folklorista. Más allá de estas declaraciones, Abel aclaró que se trata de un juego y también están presentes los condimentos característicos de los reality shows, donde los artistas compiten y son eliminados a pesar de ser talentosos.

Abel Pintos, conmovido por el arte drag en Got Talent Argentina

"Hay muchas disciplinas. De repente me encontré emocionándome con disciplinas que ni siquiera conocía. Como por ejemplo el drag, vinieron varias personas, varios chiques a hacer drag con toda su cultura, su filosofía y su forma de percibirse y percibirlo todo", soltó el esposo de Mora Calabrese, admirado por el mundo drag que desconocía. "Yo pensaba todo el tiempo en la gente que va a estar en su casa que también va a estar descubriendo esto y es muy profundo: hay toda una expresión artística pero también de filosofía, de humanidad, emocional", sumó.