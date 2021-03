La desolación de Julieta Prandi en su batalla legal contra su exmarido.

Julieta Prandi se mostró desolada ante la falta de respuestas de la Justicia en la causa contra su exmarido y padre de sus dos hijos, Claudio Contardi. Desde su separación, la actriz vive situaciones de hostigamiento y violencia que la llevaron a armarse para defender a sus hijos ante un eventual ataque de su ex: "Puedo andar con un palo en la camioneta".

“Hoy este sujeto se apersonó en la puerta de mi casa y estuvo sacando fotos. Mis padres están en mi casa y lo vieron; estaba sacándole fotos al vehículo de mi papá, y estuvo tocándole el timbre a la vecina, así que está merodeando", expresó Prandi, en diálogo con Implacables (El Nueve), para denunciar que la Justicia todavía no le otorgó la perimetral contra el padre de Mateo y Rocco. Prandi indicó que presentó documentación probatoria del abandono de persona que hizo su ex con los niños y que darían cuenta de lo peligroso que sería seguir con las visitas de Contardi.

Desesperada, señaló: “Tuve que denunciar un hecho de abandono de mis hijos en la vereda de mi casa. Pedí la suspensión del régimen y el juez no la otorgó; pedí la perimetral porque mis hijos le tienen miedo al padre y no la otorgó”, detalló indignada. Y agregó: “Yo no estaría en esta situación si el juez hubiera hecho algo en agosto del año pasado cuando tuve que hacer una denuncia muy grave porque algo grave sucedió en su casa, en su presencia y bajo su cuidado”.

Además, la modelo pidió la recusación al juez Lázaro y del Juzgado N° 3 de San Isidro: “Él hizo una denuncia de impedimento de contacto, pero cómo yo le voy a entregar mis hijos a una persona que los abandona en la vereda y que no es la primera vez que los abandona; hay dos denuncias, una penal y una civil”.

“Miedo no lo tengo, ni le tendré nunca porque yo ya pasé todas. Siempre voy a defender a mis hijos. Yo puedo llevar un palo en la camioneta, pero mi pelea es en la Justicia y no voy a entregar a mis hijos por un juez que tiene ganas de mirar para otro lado cuando un padre es abandónico y violento”, sentenció Julieta Prandi, quien actualmente está en pareja con Emanuel Ortega, a quien pondera por la contención que le ofrece ante la difícil batalla legal.