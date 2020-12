Durante la cena en el programa que conduce Juana Viale se vivió un momento muy tenso después de que Fátima Flórez le haga un chiste a Patricia Bullrich. Esta vez "La Noche de Mirtha" no fue un lugar agradable para la presidenta del PRO que pasó vergüenza en una situación llamativa ante un comentario de la comediante que estaba en frente: "¿Perdiste la brújula?".

La presidenta del PRO quedó con la boca abierta ante un comentario de Fátima Flórez. La mesa en la que también estaban Horacio Pagani y Mauricio Dayub se quedó callada durante un minuto ante el comentario de la comediante. A emular a Cristina Fernández de Kirchner, la actriz, en el papel de la vicepresidenta armó un sketch. “Nosotras empezamos de forma parecida, éramos militantes. ¿Te acordás cuando éramos muy jóvenes y militábamos, teníamos sueños, ideales? ¿Qué pasó con los tuyos? ¿Perdiste la brújula? ¿Qué te pasó? A ver”, lanzó directamente Flórez.

Callada y sorprendida, la presidenta del PRO respondió: "No, la tengo más orientada que nunca”". Ahí, en modo de chiste, Flórez continuó: "Orientada para un lado de la balanza” y Bullrich llegó a responder: "La brújula la desorientaste vos me parece”. Sin embargo, lo peor ocurrió cuando sobre el final lanzó un dardo que no tuvo retorno.

"Te parece con 10 años fantásticos de democracia ¿Qué carajo hicieron ustedes con cuatro años? ¡Cuatro años!”", gritó Flórez ante una callada Patricia Bullrich que no sabía donde meterse.