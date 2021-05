Viviana Canosa comparó a Joe Biden con el genocida Jorge Rafael Videla.

En el programa de Viviana Canosa el panelista de actualidad política Jorge Giacobbe lanzó un aberrante comentario a modo de "chiste" comparando al presidente de Estados Unidos Joe Biden con el genocida Jorge Rafael Videla, en un intento por burlarse de la frase de Alberto Fernández "Juan Domingo Biden".

"Yo creo que esto termina en Jorge Rafael Biden", aseveró Giacobbe, haciendo que la conductora macrista estallara en risas y no desautorizara la repudiable acotación.

"¿Qué pasa si Juan Domingo Biden, de repente, cierra las vacunas con Horacio Rodríguez Larreta?, ¿Pasaría a ser Judas Biden? Porque todo bien, es peronista Biden, leyó a Perón, está inspirado en Perón, ponele, pero ¿qué pasa si cierra vacunas con Larreta? Porque están negociando eso si no tengo mala información", manifestó Viviana Canosa, durante una entrevista con el analista político Lucas Romero.

Con mirada seria, Canosa presionó: "¿Qué pasaría a ser Biden para Alberto Fernández, otro enemigo?". Por su parte, Romero opinó: "Seguramente se ganaría la enemistad del Gobierno Nacional, ya que este no ha logrado destrabar el acceso a vacunas a través de empresas que fabrican vacunas en Estados Unidos, o incluso las vacunas que Estados Unidos tiene a través de los convenios con AstraZeneca que no está usando".

"Yo creo que esto termina en Jorge Rafael Biden o en Mauricio Biden", remató el panelista Jorge Giacobbe, haciendo que Viviana Canosa se riera y no desautorizase el inapropiado comentario que salió al aire y no fue cuestionado por ninguno de los presentes en el estudio de A24 ni por el entrevistado, que permaneció serio en el móvil.

La confesión mística de Viviana Canosa: "Empecé un camino espiritual para conectarme con la Pachamama"

En el clásico pase con el programa de Luis Novaresio, la conductora macrista Viviana Canosa habló de su costado místico y de su camino hasta conectarse con "la fuente y el gran espíritu". Ante la mirada atónita de su equipo, confesó que "duerme con (Deepak) Chopra" y disparó: "Empecé un camino espiritual para conectarme con la Pachamama"

"Hay algo que me gustaría retomar con vos, que me parece sumamente interesante y que creo que la gente debería conocer: los beneficios de la meditación", expresó la periodista Marcela Pagano, en reemplazo de Luis Novaresio, dirigiéndose a Viviana Canosa. Entusiasmada con la invitación a responder, la conductora de Viviana con vos (A24) señaló: "Soy una especialista en meditación. Me despierto y medito media hora en la cama, y a la noche, antes de dormirme, que me cuesta un montón, medito una hora. Y hoy, por ejemplo, que dormí muy mal, medité una hora y cuarto antes de venir al canal".

"Conectas con la fuente, con el gran espíritu. Soy todo lo opuesto a lo que ven en televisión. Conectas con tu esencia. Mi hija, cuando me divorcié de mi primer marido, dijo 'estoy harta porque mi mamá se la pasa durmiendo con Chopra' Fue un momento de locura. Lo pongo en Spotify cuando me voy a dormir y lo dejo. Duermo con Chopra. Cuando me levanto, Chopra me sigue hablando", agregó, ante la mirada atónita de su panel.

Para cerrar, la conductora macrista reveló cómo es el proceso de espiritualidad en el que está metida: "Medito hace 20 años. Hace 8 a full y hace 3 que empecé un camino espiritual fuerte que en algún momento se los voy a recomendar. Es con maestros espirituales de Rocha, Uruguay. Con chamanes que saben un montón. Es básicamente conectar con la Pachamama, con el fuego, el aire. Volver a vos con lo más simple que tiene la vida"