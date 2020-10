El productor musical Oscar Mediavilla reapareció tras haber sufrido un grave accidente automovilístico que casi le cuesta la vida: reveló qué fue lo que lo salvó de la muerte. A través de su cuenta personal de Instagram, el jurado del Cantando 2020 agradeció por las muestras de cariño del público y enfatizó en la importancia de usar el cinturón de seguridad.

"El martes a la noche tuve un accidente con mi camioneta, un accidente muy pero muy violento. Gracias a Dios, al cinturón de seguridad y a que se abrieron todos los airbags por el impacto... La camioneta quedó destruida, pero hoy puedo estar aquí igual contándoles", comenzó diciendo Mediavilla, quien de forma directa explicó las razones por las cuales evitó tener un desenlace aún más grave.

Quién reemplaza a Oscar Mediavilla en el jurado del Cantando 2020

Oscar Mediavilla, quien fue reemplazado por Florencia de la V en el jurado del Cantando 2020 y aún no confirmó su regreso para la gala de este miércoles, también le dedicó sentidas palabras a las autoridades de seguridad y a los médicos que lo trataron de la mejor manera posible: "Tuve un día de internación por el impacto que recibí, la policía cerró la calle, el SAME me trasladó al hospital Pirovano, donde me trataron recontra bien: todo el equipo de profesionales me hizo sentir muy bien. Me hicieron tomografía computada y una infinidad de análisis. Estuve alrededor de cinco horas, de ahí me trasladaron a la clínica adventista de Belgrano, donde siguieron haciéndome estudios y me trataron con mucho cariño"

"Pero principalmente quiero agradecerles a todos ustedes por el cariño recibido, a todos los que se preocuparon por mi salud, los abrazo a todos, les agradezco infinitamente con todo mi corazón, son muy amables, me hicieron sentir muy bien", explicó Oscar Mediavilla, quien está acompañado por Patricia Sosa en el domicilio donde ambos transitan el Aislamiento Social, Preventivo, y Obligatorio (ASPO).

Oscar Mediavilla y la importancia de utilizar el cinturón de seguridad

Para finalizar, Oscar Mediavilla enfatizó en la importancia de utilizar el cinturón de seguridad y seguir al pie de la letra las medidas de seguridad para ponerse a bordo de un automóvil en la vía pública. "Y como reflexión digo que hay que usar el cinturón de seguridad y manejar con muchísima precaución. Los quiero mucho y muchísimas gracias a todos", sentenció el jurado del Cantando 2020.

Mediavilla ha logrado adquirir más reconocimiento mediático desde su regreso a la pantalla chica, donde llegó como reemplazo temporal de Pepito Cibrián en el jurado del certamen producido por Marcelo Tinelli. Sin embargo, con la renuncia del histórico actor teatral, el productor musical se quedó con la banca en forma definitiva y es uno de los principales protagonistas al momento de encenderse las cámaras.