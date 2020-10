La conductora macrista Susana Giménez no es la única en su familia que está en contra del Gobierno de Alberto Fernández.

La conductora macrista Susana Giménez no es la única en su familia que está en contra del Gobierno de Alberto Fernández. Su hermano Patricio protagonizó un bochornoso video en el que tuvo que disfrazarse del Guasón para insultar al presidente de la Nación y a la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Son todos una manga de hijos de mil pu...", manifestó el artista, quien pasa sus días en Uruguay junto a la diva de los teléfonos.

“Chiques, ¿qué pasó con los trolls? Porque hasta ahora recibí sólo elogios. ¿Qué están, todos tomando tierras? Saludos. Después paguen los impuestos...Y acuérdense: siembren manzanas y lleven gallinas. Pero ojo, nunca tomen tierras fiscales que se vendieron a seis pesos en Santa Cruz. ¡No sean malos!", comenzó diciendo Patricio Giménez, mediante su cuenta personal de Instagram.

La repudiable acusación del hermano de Susana Giménez contra Cristina Kirchner

Por otra parte, el hermano de Susana Giménez agregó: "Y si vos pensás que yo la tengo gratis, tengo a mi mamá con cáncer en Argentina. Y a mi abuela, con 98 años, en Argentina. Y no las puedo sacar de ahí. Si no, los mandaría a todos a la concha de su madre. Un día ustedes liberan cuatro mil quinientos presos, porque afuera no hay COVID. Y, después, gastan treinta y ocho mil millones de pesos en patrulleros, para meter de vuelta a los presos. ¿A dónde? A donde hay COVID”

“¡Alberto! Nada, ojalá que Pepe te siga bancando el alquiler en Puerto Madero que vos no podés pagar. Y Cris, chicos, tus hijos, vendan los dólares de la caja y compren pesos, ¿eh? A ver, señorites. Yo podría ponerme abajo de una sombrilla y cagarme. Pero no me estoy cagando, porque están destruyendo a la clase media que es lo que manejaba este país. Y yo tengo familia ahí. Entonces, no me puedo cagar”, enfatizó el artista Patricio Giménez, quien protagonizó un escandaloso video lleno de insultos y frases polémicas.

El momento en que Patricio Giménez insultó a Alberto Fernández y Cristina Kirchner

Sin ningún tipo de filtros, Patricio Giménez exclamó: "Ustedes quieren una clase media que baje a la pobre para decirle: ‘Bueno, nos subimos a un camión y ahora, con dos choripanes y un plan, vamos a manifestar’. Yo eso lo vi de ustedes, empleados de correo y de muchas empresas. Y ustedes, sin impuestos, no son nada. Y nosotros somos los impuestos. Al pelotudo que piensa que Macri lo puede salvar en cuatro años, yo no lo defiendo, pero con 14 años de kirchnerismo, más este año de kirchnerismo, no lo salvaron. ¡Mejor voten a Batman!”

“Son todos unos hijos de p... los que están en el Gobierno. Vergüenza me da un bulldog que se quiere parecer a Susana y se afanó toda la Argentina. Y un cajero que tiene mil quinientas propiedades. ¿Quién conoce mil quinientas propiedades, hijos de p...? Y vos tenés mil quinientas propiedades y sos inocente. Y vos tenés un hotel, el Hotesur, que comprás seis medialunas y tenés dieciocho mil personas adentro. Son todos una manga de hijos de p... Que a mí, que me condenás por estar en Punta del Este y me robaste el país. Porque yo quisiera estar con mi mamá, que tiene cáncer, y con mi abuela, que tiene 98 años ahí", sentenció el hermano de Susana Giménez, disfrazado como el villano de Ciudad Gótica.