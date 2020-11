El conductor no tuvo piedad con su panelista.

Al aire de El Trece, el periodista y conductor Ángel de Brito protagonizó un escandaloso cruce junto a Yanina Latorre. La panelista, influencer y mediática debió escuchar cómo el líder de Los Ángeles de la Mañana (LAM) se refirió de forma muy cruel a su hija, Lola. Tras haber sido encontrada en una fiesta clandestina, quien también conduce Cantando 2020 exclamó: "La verdad, medio boluda Lola".

Intentando explicar los motivos por los que Lola Latorre fue hallada en una fiesta clandestina, su madre Yanina lanzó: “Lola me contó la situación y casi la mato. Ella fue a buscar una amiga porque creyó que era Juana de Arco, creyó que la iba a rescatar. Yo le decía en qué cabeza cabe que una nena que está en una fiesta clandestina y está la policía en Mercedes, vos vas a ir a rescatarla de eso”.

“La verdad, medio boluda Lola, para que se metió...”, retrucó de Brito, quien instantáneamente recibió la respuesta de Yanina: "Medio boluda, pero tiene 19 años”. Lejos de suavizar los términos con los que se dirigió hacia la joven, Ángel continuó: "O boluda entera”.

En ese momento, Yanina Latorre no soportó las críticas hacia su hija y exclamó: "Es una chica que está criada de otra manera. Me hago cargo, pero ya está. Ya explicó. ¿Qué quieren que haga? ¿Qué la mande de rodillas caminando a Luján? No mató ni violó a nadie". De este modo, quedó evidenciada la molestia de la mediática al escuchar las críticas hacia su hija por no respetar los protocolos sanitarios en épocas de pandemia.

El día que Yanina Latorre se burló del distanciamiento social

Yanina Latorre generalmente es noticia por su lengua filosa y su forma extrovertida de presentarse delante de las cámaras. Sin embargo, en esta ocasión también se insertó en el foco de la escena por una desafortunada acción: sin saber que estaba en vivo, la panelista de Los Ángeles a la Mañana se abrazó con el influencer Santiago Maratea, se burló del distanciamiento social y exclamó: "No me importa nada".

"Estamos en vivo", le advirtió uno de los productores de Canal 13. Sin embargo, Latorre exclamó: "Ay, bueno. Lo amo, no me importa nada. Me trajo un Funko, la gente que ve los vivos nuestros saben de qué hablo". Por su parte, Yanina exclamó: "¿Me sacás una foto con él?". Allí fue cuando, en ese instante, apareció Mariana Brey (compañera de la protagonista) para hacer hincapié en el cumplimiento del distanciamiento social.