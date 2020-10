María Laura Santillán repasó las vacaciones accidentadas que mantuvo con Marcelo Tinelli y Juan Alberto Badía en el carnaval de Brasil. La conductora de Telenoche recordó, durante una charla con Ángel De Brito en LAM, que terminaron durmiendo todos en la misma habitación.

De Brito la consultó, en medio de un repaso de anécdotas junto al director Edgardo Borda por los sesenta años de El Trece, "María Laura vos también tenés una anécdota graciosa de Tinelli". "No es de trabajo", se excusó Santillán sin querer dar muchos detalles. El conductor insistió porque "la leí en los medios. ¿Compartiste vacaciones con Marcelo Tinelli?".

"Compartí unas vacaciones con Tinelli. Empecé a trabajar en radio, con Larrea y él era periodista en Radio Rivadavia y nos hicimos muy amigos. La primera parte, cuando éramos chicos, compartíamos casamientos, y hasta vacaciones. Nos fuimos con Badía también, a Río y a Paratí", relató la conductora.

Y continuó: "Nos fuimos en carnaval y no había lugar. Así que dormimos en la casa de una persona que alquilaba una habitación, donde dormidos todos separados por una especie de tela. Una cosa inenarrable. Lo que me parecía divertido es estar por dormir y Tinelli no paraba de hacer chistes. Es la misma persona de siempre".

"¿Tinelli ronca?", indagó Andrea Taboada. La conductora de Telenoche aclaró que "no sé si dormimos. No parábamos de reírnos. Nos reíamos sin parar. Estaba Badía, yo, Soledad. Badía era muy divertido, pero Tinelii era él. Era muy divertido. Fue todo cortito".

"Fueron unas buenas vacaciones, la pasamos bomba", concluyó.

María Laura Santillán recordó su relación con Carlos Menem

Santillán reveló detalles de su entrañable relación con el ex presidente de la Nación, Carlos Saúl Memen. Y lo hizo en diálogo con Los Ángeles de la Mañana. "Tenía esa cosa empática que te contaba todo, era para LAM", manifestó, haciendo alusión al magazine conducido por Ángel de Brito en El Trece.

"Cuando se apagaba la cámara, te quedabas un rato y te contaba detalles de todo. O si no se le notaba en la cara todo, no tenía esa cosa hipócrita", agregó María Laura Santillán sobre quien fue el titular del Poder Ejecutivo entre los años 1989 y 1999. Justamente, en esa época fue donde la periodista comenzó a hacer sus primeras armas dentro del ambiente periodístico y logró catapultarse como una de las principales figuras del Grupo Clarín.