Inesperado momento al aire de América TV.

El periodista Luis Ventura protagonizó un inesperado momento al aire de Fantino a la tarde. Mientras el conductor, Alejandro Fantino, se encontraba delante de cámara llevando adelante las riendas de su envío diario, su columnista charlaba por teléfono detrás de escena. Esto llamó la atención del santafesino, quien rápidamente realizó un comentario burlesco sobre el look de su compañero. "Estás despeinado, gordito", lanzó.

Acto seguido, Alejandro Fantino prosiguió: "Decí que no hay telos, porque si los hubiera diría que no tenía secador". De este modo, y haciendo énfasis en la cabellera de Luis Ventura, fue el experimentado periodista de espectáculos quien explicó los motivos de su ausencia en la mesa del panel: "Fue una llamada de último momento lo que me paró los pelos. ¡Me pidieron un libro! Un libro de aniversario de veinte años...”.

Fantino le pidió a Luis Ventura que no haga el libro de Intrusos

Marcela Tauro, compañera de Luis Ventura en Fantino a la tarde, optó por acotar: “¡Ay, no! ¡Ya capté todo! Me estoy sintiendo mal, me estoy sintiendo mal...". En tanto, Ventura agregó: "No ¿Por qué? ¡Si voy a contar la verdad!". Por su parte, Alejandro Fantino pareció no entender de qué estaban hablando.

Sin embargo, con el correr de los segundos, el conductor comprendió que a Ventura le habían solicitado redactar un libro sobre los 20 años de Intrusos (el programa de Jorge Rial en el que Luis estuvo desde su inicio hasta 2014). "Ya te aviso lo que le acaban de pedir, un libro sobre Intrusos. No había caído. No lo podés hacer", soltó el conductor, aludiendo al conflicto extramatrimonial por el que el periodista de espectáculos fue apartado del ciclo que lleva 20 temporadas al aire de América TV.

El día que Jorge Rial le pidió a Luis Ventura que de "un paso al costado" en Intrusos

Corría el año 2014 cuando, luego de que Fabiana Liuzzi asegurara que Luis Ventura era el padre del hijo que estaba esperando, Jorge Rial tomó una decisión. Le solicitó a su amigo de toda la vida que de un paso al costado de Intrusos. El día 13 de junio de aquel año, frente a las cámaras de América TV, el conductor comunicó su voluntad a los televidentes.

“Es una decisión mía y personal. Le pedí a mí amigo, Luis Ventura, que diera un paso al costado, con todo lo que esto significa. Pero creo que en homenaje a esa amistad, era lo mejor para todos. Lo que pasó en estos últimos meses lo desbordó a él y a todos. Hoy necesita paz, tranquilidad y reflexión. Buscar y medir las palabras, rehacer una vida que le explotó en la mano y de tal manera que no supo cómo manejarla, o que al menos la manejó cómo pudo en ese momento", explicó Rial por ese entonces.

A su vez, Rial (quien hoy está alejado de Ventura y cuyo único vínculo en común es el padrinazgo de Luis con su hija Morena) agregó: "Tal vez con algunos errores que yo no compartí en ese momento y que probablemente nos golpearon a todos. Para mí fue muy duro ver cara a cara a mí amigo, de casi treinta años, y decirle: 'Luis, por favor, este es el momento en el que necesito que des un paso al costado y, profesionalmente, solo profesionalmente, creo que hay que hacer un paréntesis'”.