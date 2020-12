"Ahora tengo un novio que huele rico": El destape de "La Bomba" Tucumana.

Gladys "La Bomba" Tucumana se vio en un nuevo escándalo luego de que se filtrasen unos audios discriminadores que le envió a su ex pareja. En el ojo de la tormenta, la cantante tropical trató de excusarse y se mostró acongojada por la situación: "Me considero tan buena persona, incapaz de hacerle mal a nadie".

El equipo de "Los ángeles de la mañana" (El Trece) accedió a los polémicos mensajes que le mandó por Whatsapp a Sebastián Escacena poco después de separarse. "Qué se puede esperar de un burro más que una patada. Negro, sucio, villero... te metiste en mi casa. No sabés con quién te metés, ¿no sabés quién soy yo y lo que te puede ocurrir en la vida? De todo. Si me pongo en demonia, te puede pasar de todo", arremetió "La Bomba" en los audios que reprodujo una de las "angelitas" de De Brito.

"Espero que seas feliz porque yo sí lo soy, estoy comiendo muy bien. Está muy dotado mi novio. Es hermoso, intelectual, tiene trabajo, es divino, tiene auto de él, se lo ganó trabajando. No toma alcohol, tiene aliento rico y yo estoy muy enamorada de él y él de mi", agregó la cantante tropical en el audio.

Gladys terminó en malos términos con su ex, a quien acusó de robarle el auto y lo denunció por estafa. Por las picantes audios, la artista y participante del "Cantando 2020" tuvo la posibilidad de tener un derecho a réplica y no lo desperdició en absoluto: "Estoy quebrada, con deudas pero creo en Dios y creo que se va a hacer justicia. Me angustia muchísimo".

Y agregó: "No sé por qué quiere seguir hablando de mi y filtrando audios de cuando éramos pareja... es muy fuerte estar con alguien popular, que es muy querida por la gente y de pronto, no más".