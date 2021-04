El periodista Nacho Girón dio positivo de COVID-19 tras un fuerte acceso de tos.

Nacho Girón dio positivo de coronavirus tras un ataque de tos que le dio un gran susto y lo llevó a hisoparse El periodista y conductor de Staff de Noticias comenzó con los síntomas en la madrugada del jueves y en las últimas horas confirmó que contrajo COVID-19.

Argentina ha entrado en la segunda ola de coronavirus y, en ese sentido, desde el Gobierno Nacional indicaron que la pandemia está volviendo con más rigor. En los últimos días se han tocado cifras récords de contagios superando la barrera de los 20 mil por día. Y la televisión y los medios de comunicación no están exentos de eso.

Estas semanas se supo que varios famosos habían contraído COVID-19, como por ejemplo Horacio Pagani, Any Ventura, entre otros. Y este viernes, Telefe sufrió dos casos: el de Hernán Loco Montenegro -actual participante de MasterChef Celebrity 2- y el del periodista Nacho Girón.

El conductor de Staff de Noticias de Telefe comenzó tener síntomas el jueves por la madrugada por lo que después se hizo el hisopado. Según comunicó el medio PrimiciasYa allegados del periodista aseguraron que a Nacho le agarró un ataque de tos que lo asustó mucho.

Nacho se preocupó y automáticamente antes de presentarse a cualquier trabajo, ya sea CNN en español o Telefe, decidió ir directamente a hacerse el hisopado. Y ante el positivo automáticamente se aisló en su casa. "Se encuentra con algunos otros síntomas, pero bien", reveló el portal PrimiciasYA.

Vale aclarar que los trabajos que tiene Girón cumplen estrictamente con los protocolos. "Él como conductor está sentado aparte y trabajando en otro área y sólo se saca el barbijo para conducir", señalaron.

El Loco Montenegro dio positivo de COVID-19 y MasterChef Celebrity 2 empieza a pensar en un reemplazo

Según aseguró el periodista Pablo Montagna en su cuenta de Twitter el nuevo contagiado de coronavirus es Hernán el Loco Montenegro, uno de los últimos 10 participantes de MasterChef Celebrity 2. Por el momento, desde el programa no confirmaron cómo continuarán las grabaciones del programa más visto de la televisión argentina. Inclusive el deportista iba a ser parte de PH, Podemos Hablar pero debido a haberse contagiado no será de la partida.

Vale recordar que las mismas están adelantadas unas dos semanas respecto a lo que se ve cada día en la pantalla de Telefe. Las grabaciones ya fueron detenidas por unos días cuando se supo que Paula Cháves se había contagiado. La modelo había ido como invitada al certamen, por lo que todos los que compartieron estudio con ella debieron hisoparse y aguardar a los resultados, que finalmente fueron negativos. Por su parte, Carmen Barbieri fue una de las primeras convocadas pero no pudo arrancar a competir debido al delicado estado de salud que tuvo que atravesar por haberse contagiado de coronavirus.

El pasado 23 de marzo, el ex basquetbolista había quedado en el centro de la polémica cuando en charla con El show del espectáculo (Radio Urbana) afirmó que no se iba a vacunar "nunca". "Sé que esa vacuna es una porquería", afirmó de forma controversial Montenegro. El ex deportista disparó: "A mí el Covid ya bastante me modificó la vida, y me la tengo que fumar todos los días".