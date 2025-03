Precaución en redes sociales: de qué se trata el "bono mujer", la nueva estafa virtual que empezó a circular.

Aunque si bien las redes sociales son útiles para conectar a gente de todo el mundo, en los últimos años también se convirtieron en el espacio para el desarrollo de diversas estafas virtuales que registran miles de víctimas. Precisamente, una de las más recientes ofrece un supuesto "bono mujer" totalmente falso que, al hacer click, se extraen datos sensibles. Qué hacer con este tipo de mensajes y cómo accionar ante el intento de estafa.

En los últimos días, y tras el paso de otro 8 de marzo, comenzó a circular en WhatsApp y otras redes sociales un mensaje que promociona un supuesto "Bono Mujer" de $230.000. Según la información falsa, este beneficio estaría destinado a mujeres jefas de hogar, madres solteras y jóvenes de entre 18 y 65 años. Para acceder al pago, el mensaje incluye un enlace en el que se invita a las interesadas a inscribirse y completar sus datos personales. Sin embargo, tras una investigación de Chequeado y otros medios especializados en detección de fraudes, se ha confirmado que este bono no existe y que se trata de una estafa virtual.

El mensaje presenta varias señales de alerta que evidencian su falsedad. En primer lugar, el enlace proporcionado no pertenece a un sitio web oficial del gobierno argentino y carece de la extensión ".gob.ar", que es característica de los portales estatales. Además, el texto tiene un lenguaje inusual, con frases que no coinciden con los modismos locales y que parecen traducidas automáticamente, lo que sugiere que la estafa no se originó en el país. Otra de las irregularidades es que menciona organismos inexistentes, como el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y el Ministerio de Seguridad Social, que fueron modificados o eliminados en el marco de las recientes reformas gubernamentales.

Este tipo de fraude, conocido como phishing, busca engañar a las personas para que proporcionen sus datos personales o bancarios. Los delincuentes crean enlaces y páginas web que imitan el diseño de plataformas oficiales con el fin de generar confianza en los usuarios. Una vez que la víctima ingresa su información, los estafadores pueden utilizarla para acceder a cuentas bancarias, robar identidad o incluso instalar malware en los dispositivos.

Para evitar caer en este tipo de estafas, es fundamental verificar la autenticidad de la información antes de compartir datos personales. Se recomienda consultar siempre fuentes oficiales, como los sitios web del gobierno y los perfiles verificados en redes sociales. También es importante evitar hacer clic en enlaces sospechosos y prestar atención a los detalles del mensaje, como errores ortográficos o términos que no son habituales en la comunicación oficial.

Así se ve la interfaz de la estafa virtual. Foto: Chequeado.

Video: el Gobierno apuntó contra la "ideología de género" en el 8M

El Gobierno de Javier Milei compartió un video por el Día Internacional de la Mujer en la cuenta oficial de Casa Rosada en el que asegura que los "homicidios de mujeres cayeron un 20% en 2024" y celebró el cierre del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y las áreas de género de todas las demás carteras. Además, apuntó contra la "ideología de género".

Como muchos esperaban, la publicación que hizo el gobierno nacional en las redes sociales por el Día Internacional de la Mujer fue una nueva oportunidad para su "batalla cultural". En un video de más de dos minutos, la cuenta oficial de Casa Rosada apuntó contra la "ideología de género" e insistió con el término "woke", que parecía haber caído en desuso tras el repudiable y discriminador discurso de Javier Milei en Davos que llevó a una multitudinaria marcha antifascista y antirracista.

Sobre el final del video, el Gobierno asegura que "según Datos de la Defensoría del Pueblo de la Nación, los homicidios de mujeres cayeron un 20% en 2024". En ese sentido, en la grabación se cuidan especialmente de mencionar estos asesinatos como "femicidios", su correcta definición legal, figura que el Gobierno propuso eliminar en el pasado.

Además, detallan que la política del oficialismo es "el que las hace, las paga", y que gracias a esto las mujeres fueron las más beneficiadas. Finalmente, vuelven a insistir en su ataque a la "ideología woke", supuestamente promovida por los gobiernos anteriores por financiar políticas de género. Para cerrar, la locución asegura que "el Estado garantizará la igualdad ante la ley y no hará lugar a los privilegios que pregona la ideología de género".