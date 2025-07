Rapsodia Bohemia cumple 50 años y celebra con una única función en Buenos Aires.

En 1975, Freddie Mercury cambió la historia del rock con Bohemian Rhapsody. En 2025, Marcelo Arce, uno de los mayores divulgadores musicales del país, la elige para celebrar sus cinco décadas de carrera en un show único, educativo y emocional.

Con pantalla gigante y sonido envolvente, Rapsodia Bohemia: de Queen a Barcelona se presentará en única función el lunes 11 de agosto a las 20 h en el Teatro Astral (Av. Corrientes 1639). A través de análisis musicales, grabaciones inéditas y versiones sinfónicas, Arce propone un viaje apasionante por la obra más enigmática de Mercury, revelando su estructura como “micro-ópera” y los secretos detrás de su letra, su grabación y su impacto cultural.

Además, habrá rarezas como el dúo con Montserrat Caballé, clips de Love of My Life y We Will Rock You, y registros que emocionan. Todo, bajo una premisa: solo hay una música, la que nos transforma.

Día por día, cómo es la agenda de las vacaciones de invierno en la Provincia

Sábado 20

La Plata: República de los Niños - Anfiteatro (Cno. Gral. Manuel Belgrano y 501). Tocarán Dúo Karma y Borde Verde.

Domingo 21

Lanús: Centro Cultural Leonardo Favio (Av. 25 de Mayo 131). Se presentarán Bigolates de Chocote y Hugo Figueras.

Mar del Plata: Museo Provincial de Arte Contemporáneo (Avenida Félix U. Camet y López de Gomara). Se presentarán Las Magdalenas + Laboratorio de Invierno y Animación Artística.

Lunes 22

Chascomús: Escuela Municipal 2 (Alvear 1160). Se presentarán Anda Calabaza y Lluvia de Borboletas.

Martes 23

Mar Chiquita (Santa Clara del Mar): Polideportivo Santa Clara del Mar (Cardiff 427). Se presentarán Rayos y Centellas y Cuento con vos

Miércoles 24

Pehuajó: Parque Ambiental Manuelita (Ruta 5 y el Acceso al Aeródromo local). Se presentarán Raviolis y Triciclas.

Jueves 25

Azul: Centro Cultural San Martín (Yrigoyen 460). Se presentarán Mariana Baraj “Churo” y Upa Lala.

Sábado 27

Carmen de Areco: Galpón Cultural (Carlos M. Spil- Frente a la Estación). Se presentarán Los Rockan y Laura Migliorisi.

Domingo 28

San Nicolás: Puerto de San Nicolás (Av. Román Subiza y Ruta Nacional 188). Se presentarán Vuelta Canela y Melocotón Pajarito