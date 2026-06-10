Taylor Swift sorprende con una actuación en el estreno de "Toy Story 5" en Hollywood

La superestrella del pop Taylor Swift hizo una aparición sorpresa el martes en Hollywood, en el estreno de la película de animación "Toy Story 5".
Swift se sentó al piano con un vestido largo en el escenario del Dolby Theatre e interpretó "I Knew It, I Knew You", la canción que compuso para la nueva entrega de "Toy Story". La cantante dijo que es fan de la saga desde hace mucho tiempo.
"Significa mucho para mí ser una pequeña parte de estas películas", dijo.
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A continuación, Swift presentó a otro invitado inesperado: Randy Newman, compositor de las bandas sonoras y de muchas de las canciones más populares de las películas de "Toy Story". La pareja interpretó a dúo "You've Got a Friend in Me" ("Yo soy tu amigo fiel" en Hispanoamérica, "Hay un amigo en mí" en España), uno de los éxitos de Newman de la primera película de 1995.
Anteriormente, Swift posó en la alfombra roja junto a Tom Hanks, Joan Cusack y otros miembros del reparto de voces de "Toy Story".
"Toy Story 5" será estrenada por Pixar Animation Studios, una empresa de Walt Disney , el 19 de junio.
Con información de Reuters