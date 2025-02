Atención clientes de Visa y Mastercard: habrá reembolsos para quienes cumplan con estos requisitos.

Visa y MasterCard anunciaron una fuerte medida para sus clientes luego de la desorganización que hubo dentro de su sistema. Esta novedad se dio a conocer luego de un reclamo colectivo por parte de los usuarios de estas tarjetas que notaron un gran recargo a la horas de hace compras con sus tarjetas.

Según trascendió, esta medida empezará a implementarse en Estados Unidos, pero no se descarta la posibilidad de que luego mute a otros países. El reclamo radica en que muchos usuarios se quejaron de la cantidad de recargos extra que les sumaban a la hora de hacer compras o retiros de efectivo. Por este motivo, aunque esto no es responsabilidad explícita de las empresas de las tarjetas, brindarán una solución a sus usuarios.

Aunque si bien las tarifas extras son impuestas por las entidades bancarias en particular, hubo una demanda colectiva dirigida hacia Visa y Mastercard por los costos adicionales a la hora de retirar efectivo. En este marco, se terminó reconociendo un total de USD 197,5 millones que será repartido entre los damnificados que cumplan con ciertos requisitos.

Para quiénes rige el reembolso de tarjetas Visa y Mastercard

Para todas las personas que hayan pagado un recargo no reembolsado al utilizar un cajero automático en Estados Unidos con una tarjeta de débito Visa o Mastercard entre el 1 de octubre de 2007 y el 26 de julio de 2024 .

Si la tarifa fue impuesta por un banco perteneciente a la red de cajeros automáticos Visa o Mastercard, como JPMorgan Chase, Wells Fargo o Bank of America.

No cumplen los requisitos:

Las tarifas de cajero automático ya han sido reembolsadas .

La tarjeta fue emitida fuera de los Estados Unidos.

ARCA confirmó lo peor: embargará cuentas y tarjetas a quienes no cumplan estos requisitos

El gobierno de Javier Milei busca tener un mayor control sobre las "operaciones sospechosas" de los contribuyentes y detectar evasores y por este motivo la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) comunicó que embargará las cuentas y tarjetas de los contribuyentes que no cumplan algunos requisitos.

En ese sentido, la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) señaló que llevarán adelante esta acción para las personas que no cumplan con las obligaciones impositivas y quienes estén incluidos en la lista de "no confiables".

ARCA y el Banco Central informaron que restringirán los medios de pagos de los titulares cuyos CUIT estén incluidos en la base de datos de contribuyentes no confiables. Esto quedó plasmado en la Comunicación A 8144/2024. En ese sentido, podrá anular el uso tanto de tarjetas de crédito, débito y prepagas así cómo los pagos con billeteras virtuales y con código QR.

Además, la ex AFIP podrá embargar las cuentas de los contribuyentes que tengan inconsistencias tributarias; falta de documentación respaldatoria; y/o imposibilidad de verificar la legitimidad de las operaciones.

Un dato importante es que esta medida impulsada por el organismo para tener un mayor control sobre las operaciones afecta tanto a consumidores cómo a los comercios que también estén en la misma situación.