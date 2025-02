El Banco Central perdió u$s 1000 millones de reservas, a pesar de la baja en las retenciones Las reservas internacionales mostraron un retroceso desde el pasado 27 de enero y quedaron en u$s 28.886 millones. La merma fue de u$s 998 millones, prácticamente la misma cifra que adquirió en el mercado oficial.