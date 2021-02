El detalle que se le escapó a Susana Giménez en una foto de su Instagram

Susana Giménez mantiene un vínculo estrecho y fluido con sus fans en Instagram. Allí, la conductora comparte distintos momentos de su vida: videos de sus mascotas, paseos, celebraciones familiares, recuerdos retro y mucho más. Sin embargo, cada tanto es cuestionada por el uso de photoshop en sus imágenes más actuales.

Hace unos días subió una foto en la que se ve junto a su hija, Mercedes Sarrabayrouse, en algún lugar de Punta del Este. “Mágico atardecer en el lago!”, escribió en el epígrafe, antes de arrobar a Mecha. Hasta el momento, la publicación cosechó más de 123 mil likes (y contando) y comentarios de anónimos y distintas celebridades que festejaron el momento.

Susana Giménez y su hija

Pero el reverso de estas demostraciones de amor y buena onda fueron los comentarios de parte de usuarios perspicaces, que notaron un detalle casi imperceptible: “Por qué no tiene el dedito del pie ? Jaja”, preguntó una usuaria en relación al dedo meñique del pie izquierdo de Susana. Es que, efectivamente, el dedo no se ve: o se borró involuntariamente en la edición de la foto, o quizás el fondo de la misma confunde a la vista.

“Sólo entré a los comentarios para ver qué se decía del dedo chiquito”, dijo una usuaria. “Susana una foto natural!”, pidió otra. “No entiendo el exceso de arreglos a la foto. Una mentira. Para eso ni subir”, criticó con dureza otra. Pero la diva también tiene a sus incondicionales: “Mucho ‘varón’ dando zoom y criticando. ¿No tienen madre? No se critica el cuerpo ni el Photoshop de nadie. Respeten ‘perfectos’ buenos para nada”, terció otro, en “modo aliado”.

Sus seguidores notaron que le faltaba un dedo del pie

Esta no es la primera vez en 2021 que Susana recibe críticas por el supuesto abuso de photoshop aplicado en sus imágenes. El 28 de enero, un día antes de cumplir 77 años, subió tres fotos luciendo una malla enteriza y un sombrero negro al tono. “Un poco de make up, un buen traje de baño, anteojos, sombrero... Hoy decidí terminar con el ‘look anticuarentena’”, dijo entre emojis risueños. “Rita casi no me reconoce (Para la próxima prometo sumar la peluquería)”, añadió en referencia a su perra, que la acompañó en la sesión de fotos.

Entre elogios y felicitaciones, también recibió varios “palazos”. “Un poco menos de photoshop, Su”, “Jodeme que se piensan que esa es Susana”, “Por qué tanto photoshop en la foto, si es hermosa al natural. Que pena que lo que refleja el espejo no sea lo que ella quiere ver”, opinaron algunos usuarios.