Viviana Canosa contó la verdad sobre el vínculo entre Virginia Gallardo y Ricardo Fort: "Ella".

La periodista Viviana Canosa contó todo lo que sabía sobre el vínculo entre Ricardo Fort y la diputada nacional electa de La Libertad Avanza (LLA) por Corrientes, Virginia Gallardo. Qué contó en el canal de stream Carnaval.

"A Gallardo, Ricardo Fort le daba vergüenza", dijo Canosa. En los últimos días antes de las elecciones del domingo 26 de octubre, trolls libertarios usaron la imagen de Fort para hacer campaña.

Luego, Viviana Canosa continuó: "Digámoslo. Ella sentía vergüenza por el personaje. El personaje le compraba ese tapado de piel que veíamos ahí". "Tuvo unas cuantas 'mujeres' Ricardo. Ricardo después confesó su identidad sexual, era un tipo que gozaba la vida. Compartían los tapados con Ricardo Fort", siguió.

Viviana Canosa, contundente contra Virginia Gallardo: "No hay nada peor que renegar de tu pasado"

Canosa recordó el momento en que Gallardo se "despegó" de Fort, a quien usó "para ser conocida". "Esto hay que decirlo, porque no hay nada peor que renegar de tu pasado. Todos tenemos un pasado y es el pasado que tenemos, y de algún lugar vinimos, nacimos, crecimos y nos cagamos de la risa", expresó.

"Ella sintió vergüenza del vínculo con Fort con el tiempo. Me acuerdo cuando se casó, cuando fue mamá. Todo perfecto, todos tenemos derecho a decir 'che, ya está'. Sobre todo cuando Fort contó que era gay, ahora bancátela", añadió, antes de insistir con que "ahora" es diputada.